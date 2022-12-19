Карма наздогнала: у Росії розбився і згорів військовий вертоліт з екіпажем

Вертоліт в РФ врізався в будівельний вагончик, перекинувся на бік та повністю згорів.

Вертоліт РФ / wikipedia org

19 грудня, після нічної атаки дронів на Україну, в Росії згорів при приземленні вертоліт Мі-8Т.

Як повідомляє Далекосхідна транспортна прокуратура РФ, це сталося в Нявленга в Ольському районі Магаданської області. Повідомляється, що члени екіпажу постраждали.

Уточнюється, що вертоліт врізався в будівельний вагончик, перекинувся на бік і повністю згорів на посадковій смузі.

Троє членів екіпажу встигли покинути салон до початку пожежі. Магаданська транспортна прокуратура проводить перевірку у сфері дотримання законодавства про безпеку польотів.

"Вертоліт Мі-8 здійснив аварійну посадку в Магаданській області, постраждав один з членів екіпажу, порушено кримінальну справу", - повідомляють росЗМІ.

уламки вертольота РФ / twitter.com/antiputler_news

Раніше повідомлялося, що бійці 95-ї окремої десантної штурмової бригади Збройних сил України збили російський ударний вертоліт Ка-52.

Також ми розповідали, що український військовий з Десантно-штурмових військ ЗСУ з переносного зенітного ракетного комплексу Ігла розтрощив військовий вертоліт військ РФ Ка-52 Алігатор. Ворожий гелікоптер вдалося збити одним пуском ракети. Знищення свого першого російського бойового вертольота він присвятив синові.

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