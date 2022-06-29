В Якутії розбився вертоліт Мі-8: це вже третій за вісім днів

В Якутії розбився третій вертоліт Мі-8 / Вікіпедія

У Росії впав черговий вертоліт Мі-8. Це сталося 29 червня в Якутії. Вертоліт нібито впав через технічні неполадки. Про це повідомляють росЗМІ.

У РФ стверджують, що вертоліт був задіяний в гасінні масштабних пожеж в тайзі. Він розбився "під час зіткнення з землею".

На борту крім трьох членів екіпажу було ще 20 працівників "Авіалісохорони". На їх пошуки відправили інший літак.

Це вже третій вертоліт за вісім днів, який зазнав аварії в Якутії. Раніше там вже розбилися два літаки.

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Раніше повідомлялося, що бійці 95-ї окремої десантної штурмової бригади Збройних сил України збили російський ударний вертоліт Ка-52.

Також ми розповідали, що український військовий з Десантно-штурмових військ ЗСУ в середу, 22 червня, з переносного зенітного ракетного комплексу Ігла розтрощив військовий вертоліт військ РФ Ка-52 Алігатор. Ворожий гелікоптер вдалося збити одним пуском ракети. Знищення свого першого російського бойового вертольота він присвятив синові.

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