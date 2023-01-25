У Росії вибухнули істерикою через Leopard 2 Україні і криками про "брудно-ядерну бомбу"

Агресор Росія погрожує "знищенням" танків Leopard 2 та іншого озброєння, яке країни НАТО дають Україні для захисту від військової агресії Москви.

У Росії вибухнули натяками з ядерними погрозами Заходу через постачання Україні танків Leopard 2 / Колаж УНІАН, US Army

Керівник делегації окупанта Росії у Відні на форумі ОБСЄ з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов заявив, що у танків Leopard 2, мовляв,"є підкаліберні бронебійні снаряди з урановими сердечниками". Їх можливе застосування на полі бою загарбники розцінять, мовляв, як "застосування брудно-ядерних бомб". Країна-окупант погрожує "знищувати" військову техніку НАТО на війні проти України.

Як повідомляє BBC, він сказав про те, що, мовляв, в танках Leopard 2, як і БМП Bradley і Marder, можуть використовуватися "підкаліберні бронебійні снаряди з урановими сердечниками". У разі застосування таких снарядів російські окупанти, мовляв, розцінять це як "застосування проти них брудно-ядерних бомб".

"Попереджаємо західних спонсорів київської військової машини від заохочення ядерних провокацій і шантажу. Нам відомо, що на озброєнні танка "Leopard 2", так само як і БМП Bradley і Marder, є підкаліберні бронебійні снаряди з урановими сердечниками, застосування яких веде до зараження місцевості, як це сталося в Югославії та Іраку. У разі постачання Києву таких снарядів для натівської важкої військової техніки ми будемо розглядати це як застосування проти Росії брудно-ядерних бомб з усіма наслідками", - вибухнув гнівною тирадою Гаврилов.

Також Костянтин Гаврилов підкреслив, що російські окупанти зібралися "знищувати" військову техніку Заходу в Україні.

Реакція Росії на танки Leopard 2 для України

Україна отримає німецькі танки Leopard 2.

Уряд ФРН ухвалив відповідне рішення після довгих коливань. Берлін не тільки сам відправить Києву дві батареї Leopard 2, а й дозволить країнам-союзникам передавати їх українській державі.

Напередодні офіційного оголошення рішення Німеччини щодо танків Leopard 2 для України у директорській Путіна пригрозили Берліну "наслідками". Мовляв, крок "залишить неминучий слід" на німецько-російських відносинах.

Глава Кремля Володимир Путін взагалі відправився на зустріч зі студентами МДУ, яким заявив, що у Німеччині, мовляв, "знаходяться окупаційні війська США".

Де конкретно він бачив такі війська на території німецької держави, російський директор не пояснив.

Дивіться відео ТСН - чому Україні потрібні танки Leopard 2

Танки Abrams для України: