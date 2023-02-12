"Вони готуються": нова хвиля мобілізації ще більше виснажить РФ - Скібіцький

Глава української розвідки заявив, що Москва не готова до нової хвилі мобілізації і це спричинить за собою великі наслідки.

Нова хвиля мобілізації виснажить РФ / Колаж фото Міноборони РФ, Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

У Росії готуються до нової хвилі мобілізації. Однак вона не принесе Кремлю перемоги, а лише ще більше виснажить РФ. У путінської Росії проблеми будуть такі ж, як і після попередньої хвилі. Про це заявив глава ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Попри те, що Кремль відправляє на фронт велику кількість окупантів, у них серйозна нестача робочого сучасного обладнання і боєздатних офіцерів. Крім того, командування не встигає впоратися з величезним напливом мобілізованих і добре їх навчити.

Українська розвідка переконана, що РФ не зможе здійснити свої мобілізаційні плани вчасно. Адже, як каже Скібіцький, Росія не готова до другої хвилі масштабної мобілізації.

"Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відтермінують її, тому що не подолали всі труднощі, які зазнали під час першої хвилі", – сказав Скібіцький.

Новий масштабний наступ РФ

Ексрадник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів зазначає, що російські загарбники уже почали новий наступ в Україні, він триває більше тижня. Попри очікування наступу великих масштабів, країна-агресорка спромоглася лише посилити атаки у кількох місцях на Донбасі.

Нагадаємо, морські піхотинці 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту окупантів Росії зазнали розгрому від сил оборони України під Вугледаром Донецької області через неефективну тактику і наявність в підрозділі великої кількості мобілізованих.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов зазначав, що Росія не почала одномоментний масштабний наступ, але зараз наступ йде на п'яти напрямках українського фронту. Це напрямок на Куп'янськ, Лиман, бої в районі Бахмута, Авдіївки та на Вугледарському напрямку. За його словами, це – лише перший етап масштабного наступу РФ, розвідка боєм.

Інші новини: