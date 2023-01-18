Посольство Росії в Швеції визнало, що Крим - це Україна

Посольство РФ у Швеції опублікувало твіт з цінами на бензин. На карті є Україна в межах 1991 року.

Крим - це Україна / Фото УНІАН

Співробітники посольства РФ у Швеції опублікували географічну карту Європи, на якій визнали, що Крим - це територія України. Також там немає жодного натяку на анексію українських територій Росією - карта відповідає стандартам 1991 року.

Публікація російського посольства в Twitter присвячена цінам на паливо в Росії та країнах колективного Заходу.

Карта України відповідає стандартам 1991 року / Фото twitter.com/RusEmbSwe

Після того, як аудиторія посольства РФ звернула увагу на географію, фінансове питання було відсунуто на друге місце. Більшість користувачів обрадувало, що представництво країни-агресора потихеньку починає "здавати назад" у своїх імперських амбіціях.

Як повідомляв Главред, колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що українські військові можуть до лютого 2022 року створити умови для проведення операції зі звільнення Криму. Повністю деокупувати півострів Україна може до серпня цього року. Але це залежатиме від головної умови – отримають чи ні українські військові потрібне озброєння.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз зарано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

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