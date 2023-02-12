"ЗСУ виснажують ворога": Череватий розповів про важкі бої на сході та шалені втрати окупантів

Наразі оборонці сходу України роблять неймовірну річ – вони виснажують ворога й наносять йому втрати в живій силі й техніці.

Череватий розповів про ситуацію на Донбасі / 93-я ОМПБр Холодний Яр

Російські окупаційні війська без упину атакують Бахмутський напрямок. За минулу добу там відбулося 41 боєзіткнення. Загарбники втратили понад 500 своїх солдатів вбитими та пораненими. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Головним напрямком удару ворога залишається Бахмутський відрізок фронту. Там 167 разів ворог по всьому відрізку фронту завдав ударів різними типами ствольної реактивної артилерії, відбулося 41 боєзіткнення, в ході якого ворог втратив 212 військовослужбовців вбитими й 315 пораненими. В районі самого Бахмута відбулося 48 обстрілів і 19 боєзіткнень, бої велися також в районі Торського, Федорівки, Іванівського та Часового Яру", - розповів Череватий.

За його словами, ще одна велика ділянка, якій ворог приділяв увагу, – це Лиманський напрямок, Луганщина. Череватий підкреслив, що вже багато днів поспіль ворог ставить там рекорди по враженню артилерійським вогнем.

"Цієї доби було 424 обстріли різними типами артилерії та 23 боєзіткнення. Ворог втратив 69 вбитими та 126 пораненими окупантами. Крім того, окупаційні війська за минулу добу зазнали втрат і в техніці. Це танки Т-72, один бронеавтомобіль "Тигр", міномет "Тюльпан" та дві САУ "Піон", - розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Він також підкреслив, що наразі оборонці сходу України роблять неймовірну річ – вони виснажують ворога й наносять йому втрати в живій силі й техніці. Це відображається як на якості ведення ворогом бойових дій, так і на його морально-психологічному стані.

"Сили оборони сходу роблять все, щоб ворог був виснажений і не був спроможний проводити великі наступальні операції", - додав Череватий.

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів.

За словами речника Сил оборони на східному напрямку, полковника Сергія Череватого, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах. За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про досягнення "спецоперації" і захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

Як зазначив військовий експерт, екскомандувач десантно-штурмових військ України Іван Якубець, українські військові можуть з часом відступити з Бахмута в Донецькій області. Ситуація там вкрай складна. Він не виключає виведення військ з Бахмута, адже на першому місці знаходяться життя українських військових. Однак саме на цьому напрямку відбувається найсерйозніше виснаження окупантів, адже вони туди кидають основні свої сили. Це не дає їм можливість наступати на інших напрямках.

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