Іспанські поліцейські дізналися, звідки в посольство України надіслали лист з вибухівкою

Шість листів-бомб, які отримали посольства України за кордоном, імовірно, були відправлені з північного іспанського міста Вальядолід.
Шість листів з вибухівкою, які за останні кілька діб прийшли поштовими шляхами в посольства і консульства України за кордоном, імовірно, були відправлені з міста Вальядолід, яке розташоване на півночі Іспанії. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням джерела в поліції Іспанії.
За його інформацією, однак, відправника пакетів, від вибуху одного з яких постраждав працівник українського посольства, ще не ідентифікували. Правоохоронці продовжують розслідування.
Нагадаємо, в середу, 30 листопада, у будівлі посольства України в Мадриді, стався вибух. Невідомий зловмисник надіслав вибухівку в конверті.
Як повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коли комендант будівлі оглядав конверт, той вибухнув у його руках.
"Комендант отримав незначні поранення, зараз він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждали", - розповів дипломат.
Пізніше, 1 грудня, в листі, який прийшов офіційним шляхом і адресатом значився прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, правоохоронці теж знайшли вибуховий пристрій.
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