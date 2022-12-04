Іспанські поліцейські дізналися, звідки в посольство України надіслали лист з вибухівкою

Іспанські поліцейські дізналися, звідки в посольство України слали лист з вибухівкою / колаж фото https://ua.depositphotos.com

Шість листів з вибухівкою, які за останні кілька діб прийшли поштовими шляхами в посольства і консульства України за кордоном, імовірно, були відправлені з міста Вальядолід, яке розташоване на півночі Іспанії. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням джерела в поліції Іспанії.

За його інформацією, однак, відправника пакетів, від вибуху одного з яких постраждав працівник українського посольства, ще не ідентифікували. Правоохоронці продовжують розслідування.

Нагадаємо, в середу, 30 листопада, у будівлі посольства України в Мадриді, стався вибух. Невідомий зловмисник надіслав вибухівку в конверті.

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коли комендант будівлі оглядав конверт, той вибухнув у його руках.

"Комендант отримав незначні поранення, зараз він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждали", - розповів дипломат.

Пізніше, 1 грудня, в листі, який прийшов офіційним шляхом і адресатом значився прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, правоохоронці теж знайшли вибуховий пристрій.

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