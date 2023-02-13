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Мета Путіна - закінчити війну в 2023 році, взявши паузу на кілька років - Фейгін

13 лютого 2023, 08:21
Зараз росіяни хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей і закріпитися там, вважає Марк Фейгін.
Володимир Путін, Марк Фейгін
Володимир Путін, Марк Фейгін / сайт Кремля, скрін

Російський диктатор Володимир Путін до кінця року хоче завершити війну в Україні і взяти паузу на кілька років.

Правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю ТСН зазначив, що ні Захід, ні Україна з цим не згодні.

"Вони (росіяни - ред.) дійсно хочуть закінчити цю війну. Що буде далі – це вже інше питання: скільки вони будуть відновлювати армію, інститутізувати території, як будуть боротися з санкціями. Але зараз мета - припинити війну на статусі кво. Якомога більше взяти територій, бажано вийти на кордони Донецької та Луганської областей, закріпитися і намагатися закінчити це все, взявши паузу на кілька років, можливо, на кілька десятків років, але зараз цілі захопити всю Україну – вони нереальні, це неможливо", – заявив Фейгін.

Хто такий Марк Фейгін

Марк Захарович Фейгін (нар. 3 червня 1971, Куйбишев) - російський юрист. Брав участь у захисті групи Pussy Riot, націоналіста Іллі Горячева (БОРН), української військовослужбовця Надії Савченко. Депутат Державної Думи (1994-1995). Заступник мера Самари (1997-2007). Кандидат юридичних наук (1999), пише Вікіпедія.

Веде YouTube-канал Фейгін Live на політичні теми.

Наступ Росії на Україну

Міністр оборони Олексій Резніков раніше розповів, що агресор Росія в ході свого наступу на Україну застосує вже нову тактику. Ворог має намір діяти в рамках так званого повзучого наступу. Атакувати окупанти будуть на двох напрямках – Сході та півдні. На думку міністра, окупувати всю Україну ворог вже не намагатиметься.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що окупанти РФ готові піти в атаку до річниці повномасштабного нападу на Україну. Очікуються наступальні дії на певному напрямку. Директор Кремля Путін поставив окупантам завдання захопити всі райони Донецької та Луганської областей.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес заявив, що агресору Росії не вдасться досягти значних успіхів у ході свого нового наступу. Як вважає американський військовий, росіяни не вирішили свої проблеми з логістикою і кадрами. Навіть з угрупованням в 200-300 тисяч чоловік вони не зможуть здійснити прорив.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Фейгін
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