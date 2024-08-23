Камала Гарріс видала важливу заяву про підтримку України: яку обіцянку дала політик

Камала Гарріс зазначила, що допомогла очолити дипломатичну відповідь США, об'єднавши "понад 50 країн".

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Гарріс видала заяву про допомогу Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Віце-президентка США Камала Гарріс пообіцяла, що у разі своєї перемоги на виборах президента продовжить надавати підтримку Україні та НАТО.

Гарріс у своїй промові рішуче виступила на захист України та НАТО, розкритикувавши попередні коментарі кандидата від республіканців Дональда Трампа щодо війни в Україні, передає Associated Press.

"Як президент, я твердо стоятиму на боці України та наших союзників по НАТО", - запевнила вона.

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Гарріс також додала, що за п'ять днів до повномасштабної війни вона попереджала президента Володимира Зеленського про вторгнення Росії до України. Крім того, вона зазначила, що допомогла очолити дипломатичну відповідь США, об'єднавши "понад 50 країн".

Хто така Камала Гарріс? Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США. Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року. Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки. 19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

Варто нагадати, що вже восени у Сполучених Штатах Америки відбудуться президентські вибори. Чинний президент США Джо Байден, який оголосив про вихід із президентських перегонів, сам запропонував висунути Камалу Гарріс на посаду глави Білого дому.

"Для мене було найбільшою честю в житті служити вашим президентом. І хоча я мав намір домагатися переобрання, вважаю, що в інтересах моєї партії та країни я маю відмовитися від висування і зосередитися винятково на виконанні своїх обов'язків президента протягом терміну, що залишився", - йдеться в тексті заяви.

Вибори у США

Нагадаємо, що 21 липня президент США Джо Байден вийшов із президентських перегонів. Байден декілька днів консультувався зі своїми старшими помічниками, які намагалися визначити шлях до перемоги на виборах у США в листопаді. Рішення викликало хвилю активності.

Камала Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти від Демократичної партії. Відомо, що стане першою темношкірою жінкою і першою американкою азіатського походження, яка очолить виборчу партію. Гарріс отримала більшість голосів від усіх делегатів з'їзду.

Камала Гарріс обрала Тіма Волза кандидатом у віцепрезиденти. У CNN повідомили, що колишній педагог, Тім Волз зараз перебуває на другому терміні губернатора Міннесоти та очолює Асоціацію губернаторів-демократів. Раніше він 12 років пропрацював у Конгресі.

Гарріс і Трамп остаточно домовились про дебати. Стало відомо, що місцем проведення стане телеканал ABC - дебати пройдуть 10 вересня.

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

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