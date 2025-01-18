Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Шольц про закінчення війни у 2025 - "Я сподіваюся, що цього року все вийде"

Сергій Кущ
18 січня 2025, 01:15
50
Він також наголосив, що будь-яке рішення має враховувати інтереси України і Європи, і не має бути знайдено в обхід цих сторін.
Коли закінчиться війна в Україні
Коли закінчиться війна в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

У матеріалі:

  • Шольц сподівається, що війна в Україні завершиться у 2025 році
  • Канцер наголосив, що будь-яке рішення має враховувати інтереси України та Європи

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив надію на швидке закінчення війни в Україні в поточному році.

Шольц зробив цю заяву під час передвиборчого заходу Соціал-демократичної партії Німеччини у Вольфсбурзі, повідомляє агентство DPA.

відео дня

"Тепер необхідно вивчити всі варіанти, щоб зупинити вбивства і досягти миру. Я сподіваюся, що цього року все вийде, але подивимося, чи можливо це", - зазначив Шольц.

Він також наголосив, що будь-яке рішення має враховувати інтереси України і Європи, і не має бути знайдено в обхід цих сторін.

Варто зазначити, що в ЗМІ розкрили, чому насправді Шольц проти нового пакета допомоги Україні. В уряді вже кілька тижнів тривають суперечки щодо додаткової військової допомоги для України. Відомо, що вміст пакета компонували відповідно до запиту української сторони.

Військова допомога Україні

Стало відомо, що Україні передадуть $1,1 мільярда. Таким чином, фінансування від МВФ у поточному році сягне майже 5,4 млрд доларів США, а загальна сума виплат за програмою EFF становитиме 9,8 млрд доларів США. Незважаючи на складні умови, економіка України демонструє стійкість.

США оголосили про пакет допомоги на $500 млн для України. Цей пакет буде останнім пакетом військової допомоги Україні за часів адміністрації президента США Джо Байдена. Допомога включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони та більше снарядів.

Вам може бути цікаво:

Хто такий Олаф Шольц?

Олаф Шольц - німецький політик і державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія.

19 травня 2022 року Олаф Шольц заявив, що вступ України до ЄС за прискореною процедурою - неможливий, незважаючи на надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ до України, але водночас наголосив, що блок має знайти швидкі та прагматичні рішення допомогти Україні. Водночас, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Олаф Шольц
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Шольц про закінчення війни у 2025 - "Я сподіваюся, що цього року все вийде"

Шольц про закінчення війни у 2025 - "Я сподіваюся, що цього року все вийде"

01:15Політика
Гігантський вогонь і клуби диму: дрони атакували нафтобазу в Калузькій області РФ

Гігантський вогонь і клуби диму: дрони атакували нафтобазу в Калузькій області РФ

23:50Світ
Переговори з Путіним: генерал США розповів, чого чекати від Трампа

Переговори з Путіним: генерал США розповів, чого чекати від Трампа

23:18Світ
Реклама

Популярне

Більше
Шторм сильно затягується: Україна під атакою потужної магнітної бурі

Шторм сильно затягується: Україна під атакою потужної магнітної бурі

Карта Deep State онлайн за 17 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Хто з чоловіків лівша: тільки геній здогадається за 5 секунд

Хто з чоловіків лівша: тільки геній здогадається за 5 секунд

Китайський гороскоп на завтра 18 січня: Собакам - розчарування, Тиграм - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 18 січня: Собакам - розчарування, Тиграм - проблеми

Україна згодна на мир і готова до поступок: названо умову

Україна згодна на мир і готова до поступок: названо умову

Останні новини

02:20

Впораються не всі: знайдіть метелика, качку, кажана і равлика за 15 сек

01:15

Шольц про закінчення війни у 2025 - "Я сподіваюся, що цього року все вийде"

00:15

Експерти попередили всіх, хто зберігає молоко в дверцятах холодильника - що не так

17 січня, п'ятниця
23:50

Гігантський вогонь і клуби диму: дрони атакували нафтобазу в Калузькій області РФВідео

23:18

Переговори з Путіним: генерал США розповів, чого чекати від Трампа

Pro&Contra: Чи потрібні вибори під час війни в Україні?Pro&Contra: Чи потрібні вибори під час війни в Україні?
22:59

РФ можуть прорватись до кордону із Дніпропетровщиною: ЗСУ загрожує оточення

22:31

Україна масштабує виробництво дронів і ракет: Зеленський розкрив деталі Ставки

22:29

Карта Deep State онлайн за 17 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

22:03

"Понад 50% міста втрачено": військовий розповів, що відбувається в Торецьку

Реклама
21:53

Нова хвиля прихованої мобілізації в Росії: що задумав Путін - Згурець

21:37

В адміністрації Байдена "злили" секретну інформацію про допомогу Україні - NYT

21:26

Потужна молитва створить справжнє диво: як правильно молитися за воїнів України

21:18

Пособник війни проти України отримає мільярди кубів газу від РФ - Путін

21:07

Фіцо "вже кілька днів" кличе Зеленського на зустріч: прем'єр назвав нову дату

21:02

У США продали особняк з "Один вдома": за скільки купили будинок

20:58

РФ та Іран підписали договір про "стратегічне партнерство": які загрози для України

20:42

"Це було в Радянському Союзі": генерал пояснив, що чекає на ФСБ-шну РосіюВідео

20:18

Трамп готовий до жорстких дій: в США є важелі впливу на Путіна - Шейтельман

19:42

Мобілізація 18-річних: в Раді різко відповіли команді Трампа

19:37

Замішані військові та блогери: стало відомо, хто побив співака Wellboy

Реклама
19:34

В Україну суне аномальне потепління: скоро влупить +20 градусів

19:30

Повторить долю СРСР: Ягун розкрив неочікуваний сценарій розпаду РосіїЕксклюзив

19:19

У команді Байдена зробили прогноз про плани Трампа щодо України

19:11

Окупанти потрапили у пастку українських десантників на Курахівському напрямку

19:10

Втрати РФ у січні 2025 року поб'ють усі рекорди: що сталосяПогляд

19:05

Холодильник прослужить довгі роки: як швидко його полагодити якщо не морозить

19:04

Що категорично не можна робити 18 січня - суворі прикмети і заборони

18:55

Навіть із Туреччини не возять: в Україні злетіли ціни на популярний овоч

18:45

Брюс Вілліс уперше вийшов у світ: момент потрапив на відео

18:42

Долар почав різко "падати": яким буде курс валют з 20 січня

18:34

Стануть стіною: аналітик пояснив, чи будуть миротворці воювати на боці ЗСУ

18:30

Мінус 300 окупантів щодоби: ЗСУ хитро перемололи ворога на важливому напрямі

18:22

"Я готова до цих стосунків": Ольга Сумська розповіла про свого шанувальника

18:11

Чому не варто ставити молоко в дверцята холодильника: експерт розкрив поширені помилки

18:10

Чому досвідчені водії завжди знімають шапку за кермом: важливий нюанс безпеки

17:53

Союзом з Польщею і Білоруссю: політик озвучив сценарій повалення Росії

17:47

Як варити яйця щоб не тріскалися: несподівана відповідь просто вражає наповал

17:46

КНДР може не захотіти розширювати допомогу РФ: чому Кім Чен Ин здав назад

17:20

Розрядився акумулятор в мороз: як завести автомобіль - інструкція механіка

17:17

Замість Фіцо "приїхав інший лідер": Зеленський зустрівся з делегацією із Словаччини

Реклама
17:15

На Київстар ТБ вийшов новий український серіал про медиків

16:37

Уряд пропонує нові зобов'язання для пільговиків щодо сплати комуналки

16:29

Росіяни штурмують позиції ЗСУ на "Жигулях": що відбувається на Покровському напрямку

16:28

Коли в Україні можуть зрости тарифи на світло: у Міненерго дали чітку відповідь

16:18

Трамп уперше за три роки поговорив із Сі Цзіньпіном: деталі

16:15

Таємні інвестиції: США розсекретили важливу інформацію про війну в Україні

16:13

НАТО б'є на сполох: РФ хоче збільшити армію на 1,5 млн солдат до кінця 2026 року

16:06

У меленій каві можуть бути таргани: наскільки небезпечний напій із комахою

16:04

Шольц розповів про розмови з Трампом і зробив прогноз щодо допомоги Україні від США

16:03

Треба знайти 3 відмінності за 12 секунд: лише люди із "зором орла" зможуть впоратися

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти