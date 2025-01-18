Шольц про закінчення війни у 2025 - "Я сподіваюся, що цього року все вийде"

Він також наголосив, що будь-яке рішення має враховувати інтереси України і Європи, і не має бути знайдено в обхід цих сторін.

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Коли закінчиться війна в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Шольц сподівається, що війна в Україні завершиться у 2025 році

Канцер наголосив, що будь-яке рішення має враховувати інтереси України та Європи

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив надію на швидке закінчення війни в Україні в поточному році.

Шольц зробив цю заяву під час передвиборчого заходу Соціал-демократичної партії Німеччини у Вольфсбурзі, повідомляє агентство DPA.

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"Тепер необхідно вивчити всі варіанти, щоб зупинити вбивства і досягти миру. Я сподіваюся, що цього року все вийде, але подивимося, чи можливо це", - зазначив Шольц.

Він також наголосив, що будь-яке рішення має враховувати інтереси України і Європи, і не має бути знайдено в обхід цих сторін.

Варто зазначити, що в ЗМІ розкрили, чому насправді Шольц проти нового пакета допомоги Україні. В уряді вже кілька тижнів тривають суперечки щодо додаткової військової допомоги для України. Відомо, що вміст пакета компонували відповідно до запиту української сторони.

Військова допомога Україні

Стало відомо, що Україні передадуть $1,1 мільярда. Таким чином, фінансування від МВФ у поточному році сягне майже 5,4 млрд доларів США, а загальна сума виплат за програмою EFF становитиме 9,8 млрд доларів США. Незважаючи на складні умови, економіка України демонструє стійкість.

США оголосили про пакет допомоги на $500 млн для України. Цей пакет буде останнім пакетом військової допомоги Україні за часів адміністрації президента США Джо Байдена. Допомога включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони та більше снарядів.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик і державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 року Олаф Шольц заявив, що вступ України до ЄС за прискореною процедурою - неможливий, незважаючи на надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ до України, але водночас наголосив, що блок має знайти швидкі та прагматичні рішення допомогти Україні. Водночас, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

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