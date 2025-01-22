'Це буде дуже погано': названо наслідки окупації РФ Часового Яру

Часів Яр розташований на панівній висоті і у випадку окупації міста, війська РФ зможуть безперешкодно обстрілювати Костянтинівку, зазначив Дикий.

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Названо наслідки окупації РФ Часового Яру / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Коротко:

Окупація Часового Яру відкриє шлях до подальшого наступу РФ на захід Донеччини

Часів Яр розташований на панівних висотах

Росіяни не можуть пройти далі Часового Яру з весни 2024 року

Часів Яр є ключовою точкою для великої агломерації, що включає такі міста, як Дружківка, Костянтинівка, Слов'янськ і Краматорськ, а також кілька менших населених пунктів. Як зазначив ветеран російсько-української війни Євген Дикий в коментарі для 24 Каналу, саме тому російські війська докладають значних зусиль, щоб захопити це місто, а Збройні Сили України наполегливо його обороняють.

За його словами, ситуація в районі Часового Яру є складною, але поки що не критичною. Ветеран додав, що вогнетривкий завод не є останньою лінією оборони, яку утримують українські сили в цьому районі.

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Важливість Часового Яру зумовлена його розташуванням на панівних висотах. У разі, якщо російські війська витіснять звідти українські підрозділи, це може "бути дуже погано".

"Ми цим користуємося й не дай боже окупанти витіснять нас з Часового Яру, то вони почнуть цим користуватися. Тобто російські війська з панівних висот почнуть просто згори розстрілювати Костянтинівку", – сказав Дикий.

За його словами, утримувати Костянтинівку стане значно важче. Більше того, доведеться терміново евакуювати всіх мешканців. Цивільним вже рекомендували покинути місто, але в цій ситуації евакуація стане невідкладною.

Дикий нагадав, що російські війська зайшли до Часового Яру наприкінці весни 2024 року, але з того часу так і не змогли просунутися далі. При цьому Часів Яр – це невелике місто, на відміну від Покровська.

"Армія Росії зайшла у місто, але далі вперлася в українську оборону у вуличних боях. Фактично за 9 місяців росіяни так і не змогли пройти це невеличке місто. Це для них просто кістка в горлі", – додав ветеран російсько-української війни.

Що відомо про Часів Яр / Інфографіка: Главред

Бої за Часів Яр - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник ОТУ "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець заявив, що Сили оборони України більше не контролюють територію Часовоярського вогнетривкого комбінату. Цю інформацію підтвердив і співрозмовник "Української правди", обізнаний із ситуацією на цьому напрямку.

Російські війська активно наступають в напрямках Часового Яру та Торецька, використовуючи труби каналу Сіверський Донець-Донбас для накопичення сил і спроб прориву української оборони, повідомив Дмитро Запорожець.

За словами майора та речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, в районі Часового Яру на Донеччині інтенсивність боїв залишається стабільною. Водночас російські війська закріпилися в передмісті поблизу каналу Сіверський Донець – Донбас.

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Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

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