Україна могла виграти війну до 2025 року: яка помилка Байдена завадила цьому

Адміністрація Байдена абсолютно безпідставно була стурбована діями Путіна.

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Україна могла виграти війну до 2025 року / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, facebook/joebiden

Ключові тези Кейгана:

Яке рішення Байдена повпливало на війну в Україні

Адміністрація Байдена вела досить обережну гру

Відомий американський політолог, аналітик Роберт Кейган назвав найбільшу помилку 46-го президента США Джо Байдена, яка завадила Україні виграти війну до 2025 року.

"Найбільша помилка? Я думаю, замість того, щоб усвідомити, що ми не можемо дозволити Україні програти війну і влити в Україну все, що ми могли, так швидко, як ми могли, технологічно і з точки зору кількості зброї, натомість адміністрація Байдена зволікала з діями, зволікала з наданням певних видів допомоги", - пояснив політолог в інтерв’ю CNN. відео дня

На думку Роберта Кейгана, адміністрація Байдена абсолютно безпідставно була стурбована тим, що може зробити російський диктатор Путін.

"Вони були стурбовані, на мою думку, абсолютно безпідставно, тим, що може зробити Путін. Я не думаю, що у Путіна були якісь реальні варіанти відповіді, які могли б зашкодити Сполученим Штатам. Тому вони вели досить обережну гру, і в результаті ми опинилися в ситуації, коли цього виявилося недостатньо", - додав політолог.

Військова допомога США - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що США оголосили про пакет допомоги на $500 млн для України. Міністр оборони США повідомив, що цей пакет буде останнім для військової допомоги Україні за часів адміністрації президента США Джо Байдена. Пакет включає ракети для української ППО, більше снарядів і більше ракет.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна обговорює з США можливість виробництва систем ППО і ракет. За його словами, РФ продовжує тероризувати Україну через свою перевагу в небі, тому партнери повинні реалізувати свої домовленості, які вже існують.

США ввели новий потужний пакет санкцій проти РФ. Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що новий санкційний пакет США, спрямований на посилення тиску на Росію через її агресію та порушення міжнародного права, враховує низку пропозицій санкційної групи.

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