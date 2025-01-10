'Путін повинен відчувати ціну своєї війни': Зеленський поговорив з Байденом

Зеленський розповів Байдену про ситуацію на фронті і подякував за нові санкції США проти нафтового сектору РФ.

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Зеленський провів телефонну розмову з Байденом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Коротко:

Зеленський поговорив з Байденом про пожежі в Каліфорнії та санкції США

Зеленський подякував США за підтримку України відео дня

Також лідери обговрили ситуацію на фронті та необхідність посилення ППО України

Президент України провів телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом. Глава держави розповів про ситуацію на фронті, висловив співчуття у зв’язку з пожежами в Каліфорнії та подякував за нові санкції проти РФ. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Поговорив з Байденом. Висловив співчуття у звʼязку зі страшними пожежами в Каліфорнії, втратою людей. Відзначив героїзм американців, які допомагають рятувати життя від вогню і зупиняють розповсюдження лісових пожеж. Подякував за підтримку нашої держави, нашої незалежності та за консолідацію міжнародної спільноти. Разом ми створили глобальну коаліцію захисників свободи та принципів міжнародного миру і безпеки", - зазначив президент.

Однією з основних тем розмови став новий пакет санкцій США проти російської енергетики. Зеленський підкреслив, що тепер Америка вдарила по тіньовому танкерному флоту та компаніях, як-от "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз", які безпосередньо фінансують режим Путіна.

"Він (Путін - Главред) повинен відчувати ціну своєї війни, втрачаючи зі своїх гаманців. Вдячний Америці, обом партіям, обом палатам Конгресу, які підтримують цілком справедливий тиск на Росію за неспровоковану та злочинну агресію", - наголосив глава держави.

Лідери також обговорили ситуацію на фронті та необхідність посилення захисту українських міст і сіл від російських атак. Зеленський подякував за підтримку США в посиленні українського повітряного щита, зокрема завдяки системам "Петріот".

"Петріоти" в руках українців довели свою ефективність, маємо збільшувати цю силу. Цінуємо, що Президент Байден сказав: збереження і захист незалежності України мають критичне значення для всієї Європи та демократичного світу. Обовʼязково вистоїмо та досягнемо стійкого миру для наших людей і країни", - додав він.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Санкції США проти РФ - останні новини

Нагадаємо, 6 січня у ЗМІ з'явилася інфорамція, що адміністрація президента США Джо Байдена планує ввести нові санкції проти Росії. Під санкції потраплять танкери, що перевозять російську нафту, яка продається за ціною, що перевищує встановлену межу в 60 доларів за барель. США також можуть запровадити заходи проти осіб, які беруть участь у торгівлі такою нафтою.

Вже 10 січня США запровадили нові санкції проти понад 400 суб’єктів російського енергосектору, серед яких компанії-гіганти "Газпром нефть" та "Сургутнефтегаз". Обмеження також торкнуться 180 танкерів, що входять до "тіньового флоту" РФ.

Як повідомляв Главред, нові санкції США проти російських нафтових танкерів можуть вплинути на постачання нафти до Індії. Нафтопереробники Індії очікують серйозних перебоїв у зв'язку з обмеженнями, що спрямовані на зниження доходів РФ.

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Хто такий Джо Байден? Джо Байден - американський державний і політичний діяч, 46-й президент США. Член Демократичної партії, раніше обіймав посаду 47-го віцепрезидента з 2009 до 2017 року за президента Барака Обами і представляв штат Делавер у Сенаті США з 1973 до 2009 року. Доктор права (1968). У квітні 2023 року Байден висунув свою кандидатуру в президенти. Після праймеріз Демократичної партії 2024 року він став можливим кандидатом партії на президентських виборах 2024 року, але в липні 2024 року зняв свою кандидатуру через проблеми з віком і здоров'ям, повідомляє Вікіпедія.

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