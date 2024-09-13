УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Сильно виривається вперед: хто перемагає в президентських перегонах у США після дебатів

Ангеліна Підвисоцька
13 вересня 2024, 01:37
185
Камала Гарріс вирвалася вперед після блискучого виступу на теледебатах.
Сильно виривається вперед: хто перемагає в президентських перегонах у США після дебатів
Гарріс випереджає Трампа на 5 відсотків / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, facebook.com/KamalaHarris

5 листопада у США відбудуться президентські вибори. Там уже відбулися теледебати між віцепрезидентом США від Демократичної партії Камалою Гарріс і республіканцем Дональдом Трампом. Після дебатів лідер перегонів вирвався вперед. Про це повідомляє Reuters/Ipsos.

Згідно з опитуванням виборців, після дебатів уперед вирвалася Камала Гарріс із рахунком 47% проти 42%. Зараз у Гарріс перевага над Трампом вища, ніж була на момент опитування, проведеного 21-28 серпня.

Багатьом американцям сподобалося те, як Гарріс поводилася під час дебатів. Вона показала себе людиною "з більш високими моральними цінностями".

відео дня

Варто зазначити, що в опитуванні взяли участь 1690 американців по всій країні, включно з 1405 зареєстрованими виборцями.

Дебати Трампа і Гарріс - головне новини

Нагадаємо, у США відбулися дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс, де обговорювали важливі теми, зокрема війну в Україні. Представниця Демократичної партії Камала Гарріс чітко заявила про підтримку Києва. Трамп, представляючи Республіканську партію, двічі ухилився від прямої відповіді на запитання про війну, зазначивши лише, що в інтересах Америки, щоб ця війна закінчилася.

Політолог Петро Олещук вважає, що дебати завершилися з перевагою для Камали Гарріс. Дональд Трамп, за його словами, зіткнувся з труднощами в адаптації до нового опонента.

Також політолог Петро Олещук зазначив, що на президентських дебатах у США 11 вересня не прозвучало нічого нового щодо України. Для обох кандидатів - Трампа і Гарріс - російсько-українська війна залишається "додатковим" питанням, а підтримка Гарріс з боку Путіна - лише "гра".

Як повідомляв Главред, попередні дебати Трампа з Байденом відбулися 27 червня. Вони закінчилися для демократів настільки погано, що Байден відмовився від подальшої участі в президентських перегонах.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп вибори у США Камала Харріс президентські вибори в США
Реклама

Головне за день

Сильно виривається вперед: хто перемагає в президентських перегонах у США після дебатів

Сильно виривається вперед: хто перемагає в президентських перегонах у США після дебатів

01:37 Політика
Країну атакував дуже сильний шторм: в Україні вирує майже 8-бальна буря

Країну атакував дуже сильний шторм: в Україні вирує майже 8-бальна буря

23:53 Синоптик
Віце-президент Трампа закликав заморозити війну в Україні: у Зеленського відреагували

Віце-президент Трампа закликав заморозити війну в Україні: у Зеленського відреагували

22:35 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Паралізованою до кінця життя : що сталося з Оксаною Білозір - деталі 23262

"Паралізованою до кінця життя": що сталося з Оксаною Білозір - деталі

Гороскоп на сьогодні 13 вересня: Козерогам - фантастична кар'єра, Рибам - напружений день 15334

Гороскоп на сьогодні 13 вересня: Козерогам - фантастична кар'єра, Рибам - напружений день

Під Покровськом РФ пішла в наступ з купою бронетехніки: яку відсіч дають ЗСУ 13993

Під Покровськом РФ пішла в наступ з купою бронетехніки: яку відсіч дають ЗСУ

Це нелюди : онука путініста Маслякова влаштувала істерику на його похоронах 8832

"Це нелюди": онука путініста Маслякова влаштувала істерику на його похоронах

Останні новини

04:28

Путін оголосить мобілізацію: ЗСУ можуть створити для ворога катастрофічні умови

03:44

"Обмеження означають пас росіянам": експерт пояснив, чому ЗСУ потрібне право бити по РФ

03:02

Краса залишиться з вами на роки: чим потрібно вмитися 13 вересня - прикмети

03:00

Навчити кота виконувати команди може бути дуже просто: як зробити це правильно

02:30

"Розвага" з ДНК-тестом не вдалась: подружжя дізналось, що виховує чужого сина

Курська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - КузанКурська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - Кузан
02:00

"Довелося кинути": Крістіна Орбакайте розповіла, що сталося з Нікітою Пресняковим

01:37

Сильно виривається вперед: хто перемагає в президентських перегонах у США після дебатів

01:30

"Зрозумів, наскільки я ексцентрична": Демі Мур назвала причину своєї самотності

00:08

Олена Зеленська поділилася, чим шокував її син у перші дні війни

Реклама
12 вересня, четвер
23:53

Країну атакував дуже сильний шторм: в Україні вирує майже 8-бальна буря

23:43

Професійний візажист розкрила серйозну помилку у макіяжі через спрей для фіксації

23:40

Дружина Остапчука назвала суму аліментів, які платить ведучий

22:35

Віце-президент Трампа закликав заморозити війну в Україні: у Зеленського відреагували

22:29

Путіністка Корольова визвірилася через простих батьків невістки-стриптизерки

22:23

"Він - великий": відома українська співачка розповіла про стосунки з Потапом

22:23

РФ обрала нові об'єкти: терміни та цілі масованого удару по Україні – прогноз

22:10

Що потрібно покласти в лунку під час посадки озимого часнику: урожай здивуєВідео

22:05

Часу лишилось небагато: коли почнуться удари по Україні іранськими ракетами

21:42

"Унікальна подія": як Україні вдалось збити Су-30 СМ над Чорним морем - Defense Express

21:41

"Я бачила їхні сльози": співачка Камалія попрощалася з доньками

Реклама
21:30

США можуть дозволити далекобійні удари по РФ: ЗМІ про хитрий план Вашингтона

21:26

Популярний шоумен-воїн жорстко прокоментував виїзд Потапа з України

20:57

РФ пішла в рекордний наступ колонами із майже 50 одиниць техніки: як відповіли ЗСУ

20:33

"Якось намагаюсь жити": відомий хореограф зізнався в багатомільйонних боргах

20:28

Монголія поплатилася за відмову арешту Путіна: гучна заява МЗС

20:00

Далекобійні удари ЗСУ по Росії: з'явилася перша реакція Путіна

19:42

Україну атакує справжній шторм: де будуть грозові дощі, туман та сильний вітер

19:35

Урожай збільшиться в рази: коли саме потрібно образати яблуню - точна відповідь

19:30

Що робити, якщо в квартирі багато пилу: господині поділились дієвими методами

19:28

ЗСУ могли застосувати F-16 по росавіації біля Криму: усі подробиці

19:25

"Його не заарештують?": Зеленський розповів, як Путін має опинитися за ґратами

19:23

Графік вимкнення світла 13 вересня: в Укренерго дали хороший прогноз

19:17

Життя після звільнення: Дмитро Кулеба поділився новознайденим щастям

19:10

Путін злить свою арміюПогляд

19:06

Альтернативи немає: у Зеленського вперше розповіли деталі про "план перемоги" України

18:26

BILD: росіяни прорвали оточення в Курській області, куди потрапили в серпні

18:25

Компанія афільована до експерта Харченка отримала від "Нафтогазу" майже 30 млн грн за послуги з піару - ЗМІ

18:17

"Ситуація важка": РФ залучила новітню техніку для наступу під Покровськом

18:13

Винищувачів буде більше: Умеров анонсував появу нових F-16 в Україні

17:51

Марафон українського кіно від Київстар ТБ: спецпоказ "Яремчук: Незрівнянний світ краси" та кінолекторій

Реклама
17:42

В одній із областей України примусово евакуюють родини з дітьми: яка причина

17:28

Україні не дозволили бити західною зброєю по Росії: Зеленський назвав наслідки

17:21

У РФ підірвали росгвардійців разом із технікою: у ГУР розкрили деталі операціїФото

17:04

РФ б'є по цивільних у Харкові: в місті пролунала серія потужних вибухів

16:55

Де краще садити виноград у тіні чи на сонці: урожай буде вражаючий

16:48

Майбутня адміністрація Трампа захоче "заморозити" війну в Україні: що сказав Венс

16:47

​Зеленський підписав важливий законопроєкт: кого чекає відстрочка від призову

16:40

22-річна "пампушка з Відчайдушних домогосподарок" уперше стане мамою

16:39

Гілки малини будуть ломитися від плодів: що зробити восени для рекордного врожаюВідео

16:19

РФ змінює тактику обстрілів України: українцям сказали, чого чекати восени

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти