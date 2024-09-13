Сильно виривається вперед: хто перемагає в президентських перегонах у США після дебатів

5 листопада у США відбудуться президентські вибори. Там уже відбулися теледебати між віцепрезидентом США від Демократичної партії Камалою Гарріс і республіканцем Дональдом Трампом. Після дебатів лідер перегонів вирвався вперед. Про це повідомляє Reuters/Ipsos.
Згідно з опитуванням виборців, після дебатів уперед вирвалася Камала Гарріс із рахунком 47% проти 42%. Зараз у Гарріс перевага над Трампом вища, ніж була на момент опитування, проведеного 21-28 серпня.
Багатьом американцям сподобалося те, як Гарріс поводилася під час дебатів. Вона показала себе людиною "з більш високими моральними цінностями".
Варто зазначити, що в опитуванні взяли участь 1690 американців по всій країні, включно з 1405 зареєстрованими виборцями.
Дебати Трампа і Гарріс - головне новини
Нагадаємо, у США відбулися дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс, де обговорювали важливі теми, зокрема війну в Україні. Представниця Демократичної партії Камала Гарріс чітко заявила про підтримку Києва. Трамп, представляючи Республіканську партію, двічі ухилився від прямої відповіді на запитання про війну, зазначивши лише, що в інтересах Америки, щоб ця війна закінчилася.
Політолог Петро Олещук вважає, що дебати завершилися з перевагою для Камали Гарріс. Дональд Трамп, за його словами, зіткнувся з труднощами в адаптації до нового опонента.
Також політолог Петро Олещук зазначив, що на президентських дебатах у США 11 вересня не прозвучало нічого нового щодо України. Для обох кандидатів - Трампа і Гарріс - російсько-українська війна залишається "додатковим" питанням, а підтримка Гарріс з боку Путіна - лише "гра".
Як повідомляв Главред, попередні дебати Трампа з Байденом відбулися 27 червня. Вони закінчилися для демократів настільки погано, що Байден відмовився від подальшої участі в президентських перегонах.
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