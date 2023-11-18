Як 'м'який тиск' Китаю може підірвати російський бюджет - Огризко

Китай може зменшити закупівлю російської нафти наполовину, що призведе до серйозних економічних проблем для Росії.

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Китай може застосувати економічний тиск до Росії / Колаж: Главред, фото: пресслужба президента Росії, facebook.com / Володимир Огризко

Український дипломат Володимир Огризко вказав на можливість "м'якого тиску" на Росію, який може виникнути через економічні відносини з Китаєм. За його словами, Китай наразі витягує бюджет Росії через закупівлю російських енергоносіїв. Про це Володимир Огризко розповів Главреду.

Дипломат пояснює, що Росія отримує китайські товари, а потім, наклеюючи російські наліпки, оголошує їх "імпортозаміщеними". У свою чергу, Китай може використати цю залежність для того, щоб тиснути на Росію у випадку потреби.

"Китай сьогодні фактично витягує бюджет Росії, купуючи російські енергоносії. Він у якийсь момент може делікатно натякнути росіянам, що, мовляв, вони надто далеко заходять і Китаю потрібно якимось чином реагувати на прохання американців. Відповідно, Китай може зменшити закупівлю російської нафти наполовину. А це означатиме, що саме на стільки зменшаться і доходи бюджету РФ, через що той тріщатиме і ламатиметься," - пояснив Володимир Огризко. відео дня

Відносини Росії з Китаєм можуть змінитися, якщо Сі Цзіньпінь вирішить відповісти на прохання американців. Дипломат наголосив, що Китай може делікатно натякнути Росії, що вони заходять занадто далеко і що Китаю доведеться реагувати. Якщо така ситуація виникне, Китай може зменшити закупівлю російської нафти, що приведе до значного зменшення доходів бюджету Росії.

Володимир Огризко вважає, що Китай зараз сигналізує про співпрацю з Заходом, а не про конфронтацію. Це може означати, що Китай готовий використовувати економічну залежність Росії, щоб тиснути на неї.

"Мені здається, що початок цій більш-менш нормальній взаємодії покладено. Це, звісно, займе певний час, бо цього не зробити за одну зустріч, але якщо Китай дає сигнал на співпрацю, а не на конфронтацію, це вже позитив," - додав експерт.

Зазначається, що для такого економічного тиску потрібне політичне рішення і воно може пов'язуватись з ідеологією Сі Цзіньпіня. Також поки що невідомо, що візьме гору - економічна доцільність, розумне співробітництво з Заходом чи ідеологічна єдність з Путіним. Огризко зауважив, що цей процес потребує часу і вимагає врахування складності ситуації.

Становище Росії

Нагадаємо, 15 листопада у Сан-Франциско відбулася чотиригодинна зустріч між Джо Байденом та Сі Цзіньпіном, лідерами США та Китаю відповідно. Після зустрічі вони оголосили про "відновлення військової співпраці на вищому рівні, ґрунтуючись на принципах рівності та поваги", що може бути тривожним дзвіночком для Росії. Крім того, лідери обох країн заявили про плани відновлення зустрічей між міністерствами оборони, проведення консультацій з морською військовою безпекою та запуску переговорів між керівниками командувань.

Також, російський лідер, вже давно примирився з фактом залежності від Китаю. Його сподівання на економічний розквіт та політичну підтримку від Китаю зазнали несподіваного повороту. Замість того, щоб залишатися рівноправним партнером, Росія поступово стала васалом Китаю, залежним від економічної підтримки.

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