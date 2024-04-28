Битва Байдена і Трампа за Білий дім: опитування CNN показало свіжі рейтинги

45-й президент США Дональд Трамп має підтримку 49% американських виборців. Рейтинг чинного господаря Білого дому Джо Байдена становить 43%.

Згідно з даними нового опитування CNN, на тлі судового процесу Трамп випереджає в рейтингах Байдена на 2%.

Примітно, що 55% американців назвали президентство Трампа успішним, а 44% вважають його каденцію провальною.

61% громадян США назвали провальним президентство Байдена, успішним - 39%.

Близько 92% республіканців оцінили президентство Трампа як успішне, а 73% демократів назвали більш успішною каденцію Байдена.

Серед незалежних виборців 51% вважає, що президентство Трампа було успішним, 37% назвали успішною президентську каденцію Байдена.

Вибори президента США 2024

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.

25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.

У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року.

Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.

Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому.

У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.