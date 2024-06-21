"Він говорив божевільні речі": Трамп звинуватив Байдена у нападі РФ на Україну

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Джо Байден не повинен був обіцяти Україні можливість членства в НАТО. Саме це нібито спровокувало Путіна розпочати повномасштабне вторгнення. Про це він розповів у подкасті All In.
Трамп вважає, що наміри України приєднатися до НАТО спровокували вторгнення Росії у лютому 2022 року. Він наголосив, що вже 20 років чує, що вступ України до Альянсу стане серйозною проблемою для Росії, і саме це, на його думку, стало причиною війни.
"Байден постійно говорив неправильні речі, і одна із неправильних речей - він сказав, що Україна піде у НАТО… Коли я чув, як він говорить, я думав: цей хлопець почне війну", - заявив Трамп.відео дня
Скандальний американський політик також підкреслив, що нібито якби він залишався президентом, то повномасштабна війна не розпочалася б. Трамп стверджує, що протягом його президентства ніхто не говорив про можливість російського вторгнення в Україну, а сталося це лише після його відходу з Білого дому.
"Чотири роки ніхто навіть не говорив, що Росія піде на Україну. Цього б ніколи не сталося. Росія не збиралась нападати на Україну. Як тільки я пішов (з Білого дому - Главред), вони почали шикуватися біля кордонів. І я подумав, що Путін... робить це з метою переговорів. Тоді зненацька вони напали… Байден говорив протилежне до того, що, я думаю, він мав казати. Речі, які він говорив і досі говорить, божевільні", - сказав експрезидент США.
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
Скандальні заяви Дональда Трампа - позиція щодо України
Експрезидент США Дональд Трамп, який змагається з нинішнім президентом Джо Байденом за посаду президента США, неодноразово потрапляв у міжнародні скандали, повʼязані з підтримкою України та завершенням російсько-української війни.
Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп на передвиборчому заході в Детройті розкритикував обсяги допомоги, яку Адміністрація Байдена виділяє Україні, і пообіцяв її згорнути ще до того, як зайде в Білий дім. Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський отримує по 60 мільярдів доларів під час кожного візиту до США і звинуватив його у своєму імпічменті.
Як повідомляв Главред, для завершення війни РФ з Україною "за 24 години" Київ має віддати окуповані Крим і Донбас. Такі деталі містяться в плані експрезидента США Дональда Трампа, пише The Washington Post. Знайомі з планом Трампа кажуть, що він у приватній розмові заявив, що міг би припинити війну, тиснучи на Україну, щоб просунути невигідні умови для країни.
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