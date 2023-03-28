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"Україна має значну перевагу": у Пентагоні прогнозують успішний контрнаступ ЗСУ навесні

28 березня 2023, 21:52
За словами Остіна, українці завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки так, як ніхто ніколи не міг собі уявити.
ВСУ, Ллойд Остин
У Пентагоні прогнозують успішний контрнаступ ЗСУ навесні / 93-я ОМБр Холодний Яр, ua.depositphotos.com

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що цієї весни в України є величезний шанс здійснити успішний контрнаступ. Все це може статися завдяки значному виснаженню російських окупаційних військ та використанню західної зброї. Про це Ллойд заявив під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил у вівторок, передає "Європейська правда".

За словами Остіна, на даний момент Україна має "значну перевагу" над російськими силами, хоча лінія фронту зазнавала змін на різних напрямках протягом останнього часу. Також він зауважив, що наразі відбуваються "досить серйозні бої в районі Бахмута".

"Українці завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки так, як ніхто ніколи не міг собі уявити. І тепер ми бачимо, як Росія розконсервовує танки Т-54 і Т-55 через рівень втрат, яких завдали українці", - наголосив очільник Пентагону.

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Він також зазначив, що через це країна-агресорка Росія все більше вичерпує свої ресурси, і їй дедалі частіше доводиться стикатись з нестачею артилерійських боєприпасів та іншого необхідного обладнання, що змушує її звертатись по допомогу до інших країн, таких як Іран та Північна Корея.

"Тому я думаю, що ми побачимо активізацію бойових дій навесні, оскільки умови для маневрування покращаться, а також на основі того, що ми вже зробили і продовжуємо робити. Я думаю, що Україна матиме дуже хороші шанси на успіх", - підкреслив Остін.

Війна Росії проти України

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії. На його думку, закінчиться війна в Україні переговорами, результатами яких стане угода.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого – це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникають ці умови", - сказав Девід Петреус.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повна перемога нашої держави у війні проти Росії забезпечить цивілізаційний та безпековий захист України, і це відкриє двері для її повноправного членства в ЄС та НАТО.

"Ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб’єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом у Європі, щоб не казали, що Україна – це десь біля Росії, а щоб усі говорили, що Росія – це десь біля України", - сказав глава держави.

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