Кадиров хоче передати владу синові: Маломуж розповів, коли чеченський диктатор піде на пенсію

Молодший Кадиров жорсткої моделі правління вже не створить, впевнений генерал армії України.

Маломуж розповів, коли Кадиров позбутися влади / скріншот YouTube

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров розглядає свого сина як наступника, але зараз він Чечні не втримає, вважає екс-глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що передати владу сьогодні 17-річному синові означатиме фактичну втрату контролю.

"Все буде вирішуватися за результатами завершення війни в Україні. Молодший Кадиров такої жорсткої моделі вже не створить, для цього у нього немає ні сил, ні авторитету, ні образу жорсткого тирана. Тому з ним може бути зовсім інша історія Чечні, коли там з'являться і міжкланова боротьба, і більш активна опозиція", - пояснив Маломуж.

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Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – Український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

За його словами, передача влади може відбутися вже після війни з урахуванням всіх факторів, зокрема оголошення незалежності Чечні в разі розпаду Росії.

"Або ж у разі збереження путінського режиму Кадиров формально може передати владу синові за 3-5 років, а сам контролюватиме процес, поки не будуть отримані гарантії існування режиму Кадирова-молодшого", - підсумував експерт.

Хвороби Кадирова

Раніше глава Кабінету Міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв розповів, що Кадиров став залежним від ліків, які він вживає вже протягом 15 років. За словами Закаєва, Кадиров хворий і вже став наркозалежним. Він стверджує, що надактивність глави Чечні підтримувалася якимись енергетичними таблетками, які "надалі дадуть про себе знати".

Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін зазначав, що Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. Невзлін розповів, що на лікування Кадиров навіть поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, а коли приїжджає в Чечню, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

Пізніше Кадиров після чуток про своє серйозне захворювання вперше з'явився на людях. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Як пишуть ЗМІ, 3 березня Кадиров брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

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