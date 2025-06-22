США атакували ядерні об’єкти Ірану: Трамп зробив заяву та розкрив деталі

Трамп сказав, що удари США стали видовищним військовим успіхом.

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Удар США по Ірану / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Трампа:

США завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану

Мета ударів - покласти край ядерній загрозі

Іран тепер змушений шукати миру

Військові США завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанз та Ісфахан. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

"Всі літаки зараз знаходяться за межами повітряного простору Ірану. На головний об’єкт, Фордо, було скинуто повну кількість бомб. Всі літаки безпечно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів", - йдеться у повідомленні. відео дня

Трамп також заявив, що "жодна армія світу не змогла б це зробити".

"Настав час миру! Дякую за увагу до цього питання", - додав він.

Водночас, у зверненні до американської нації, президент США сказав, що метою ударів було повністю знищити іранську програму зі збагачення урану та покласти край ядерній загрозі з боку, як він висловився, "держави-спонсора тероризму номер один у світі".

"Ці об’єкти всі знали протягом багатьох років — як частину страшенно руйнівного проєкту. Сьогодні я можу заявити всьому світу: ці удари стали видовищним військовим успіхом. Ядерні об’єкти Ірану були повністю знищені", - наголосив Трамп.

Він також заявив, що тепер Іран "змушений шукати миру".

"Іран, хуліган Близького Сходу, тепер повинен укласти мир. Якщо він цього не зробить, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими і набагато легшими", - йдеться у заяві.

Крім того, американський лідер згадав про іранські погрози на адресу США та Ізраїлю, а також про загибель та поранення американських військових внаслідок дій Ірану. Окремо він звинуватив генерала Касема Сулеймані у численних смертях.

"Я ще давно вирішив, що не дозволю цьому тривати — і цього більше не буде", - підкреслив він.

Також Трамп подякував прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху та ізраїльським військовим за спільні дії.

"Ми працювали як команда, як, можливо, жодна команда ніколи не працювала раніше, і ми пройшли довгий шлях до того, щоб стерти цю жахливу загрозу для Ізраїлю. Я хочу подякувати ізраїльським військовим за чудову роботу, яку вони виконали", - підсумував президент США.

Фордо / Інфографіка: Главред

Загострення між Іраном та Ізраїлем - що відомо

Як повідомляв Главред, пізно ввечері 14 червня, Ізраїль атакувала низку цілей у Тегерані, пов'язаних з іранською ядерною програмою. Серед цілей, за словами ЦАХАЛу, були: паливні танкери, штаб-квартира Міністерства оборони Ірану, штаб-квартира ядерного проекту SPAND та додаткові цілі, що сприяли отриманню ядерної зброї.

Політичний аналітик Олександр Кочетков заявив про те, що між Іраном та Ізраїлем триває давня і нескінченна війна. Він вважає, що якщо Ізраїль, який теж має ядерну зброю, упустить момент, і Іран створить певний ядерний арсенал, то тоді ядерна війна на Близькому Сході буде неминучою.

15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран мають укласти мирну угоду і вона обов’язково буде досягнута, як це вже було з іншими державами за часів його президентства.

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