'Путін може зупинити війну сьогодні': у США пояснили, чого чекають від Росії

Для США важлива підтримка демократично обраного президента України, підкреслила Бріджит Брінк.

Бріджит Брінк вважає, що Володимир Путін може закінчити війну в Україні / Facebook/usdos.ukraine, Kremlin.ru

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк прокоментувала ймовірність припинення війни, розв'язаної РФ проти України.

Як підкреслила вона в інтерв'ю Каналу 24, російські окупанти можуть закінчити війну проти України.

За словами посла США в Україні, президент РФ Володимир Путін може закінчити розв'язану ним війну вже сьогодні.

"Як і коли завершиться війна залежить від президента Зеленського. Президент Байден дуже чітко це підкреслив. Якщо росіяни хочуть зупинити війну, то Путін може зробити це прямо сьогодні. Він може зупинитися, відвести свої війська і війна закінчиться. Для нас дуже важлива підтримка вашого демократично обраного президента і право українців на захист", - додала Брінк.

Раніше глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія оцінив ймовірність відновлення переговорів між Україною та РФ.

При цьому він назвав умови відновлення переговорів з РФ, озвучені президентом Володимиром Зеленським:

відновлення територіальної цілісності України;

відшкодування всіх завданих збитків;

покарання всіх військових злочинців;

дієві гарантії не повторення агресії РФ.

Переговори України з РФ

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав відновлення мирних переговорів між Росією та Україною.

Водночас лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ.

"Ми хочемо повернення у світ. Це справа України визначити умови і час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів. Але в певний момент доведеться це зробити", - сказав Макрон.

Питання ймовірності відновлення переговорів між Україною і РФ прокоментували в МЗС Росії.

РФ не ставить умов для відновлення переговорів з Україною, необхідна тільки добра воля Києва, заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко.

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