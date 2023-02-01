"Якщо Путін переможе, він не зупиниться": ексгенсек НАТО сказав, коли чекати нового наступу військ РФ

Окупанти намагаються чинити ще більший тиск на фронті і готують новий наступ, адже відчувають, що "вікно можливостей" для них закривається.

Ексгенсек НАТО сказав, коли чекати нового наступу військ РФ/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН

"Вікно можливостей" для російських військ в Україні закривається. Після отримання українськими військовими важкої техніки, яку пообіцяв Захід під час минулого засідання "Рамштайну", ситуація для окупантів на фронті погіршиться.

Тому російські загарбники намагаються зараз збільшити тиск на фронті, поки ситуація ще не змінилася. Таку думку висловив колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен на спільному засіданні комітету Європарламенту із закордонних справ та підкомітету з безпеки й оборони, яке було присвячене розгляду Київського безпекового договору.

Він наголосив, що РФ може піти у новий наступ навесні 2023 року, і зазначив, що до неминучого наступу потрібно готуватися уже зараз.

Расмуссен каже, що Європа показала свою здатність постачати необхідну кількість озброєння і техніки для України. Проте розслаблятися не варто, адже ця війна ще далека від завершення.

Російський диктатор Володимир Путін намагався розділити і залякати Європу та Україну. Коли йому це не вдалося, він обрав тактику виснаження. Після минулого засідання "Рамштайну" РФ відповіла на прийняті на ньому рішення збільшенням атак на українські міста.

"Тож замість готуватися до весняного наступу, ми мусимо діяти у відповідь на неминучий наступ уже зараз. Путін та його командири знають, що "вікно можливостей" на полі бою закривається, і чинитимуть максимальний тиск", – зазначає Расмуссен.

Він наголосив, що для швидшого завершення війни партнери повинні передати Україні потрібну кількість озброєння і техніки. Ексгенсек НАТО додав, що не можна дозволити Путіну виграти цю війну, інакше він не зупиниться.

Раніше повідомлялося, що США готують пакет військової допомоги Україні на суму понад 2 мільярди доларів, який, як очікується, вперше може включати ракети більшої дальності до 150 кілометрів.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що країна-агресорка Росія готується до серйозної ескалації війни проти України. Він підкреслив, що загострення може статися вже у найближчі тижні.

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