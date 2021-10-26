Через пандемію COVID-19 повністю зник один з чотирьох штамів грипу - вчені

Грип "програє" коронавирусу

Після початку пандемії COVID-19 повністю зник один з чотирьох штамів грипу - В/Yamagata, який регулярно включається в щорічні щеплення від грипу.

Як повідомляє Medical Xpress посилаючись на австралійських вчених, з березня 2020 року при відстеженні випадків грипу жоден штам B/Yamagata не був виділений або генетично секвенований.

За минулий епідемічний сезон відомо лише про 31 передбачуваний випадок захворювання B/Yamagata, але віруси не перевіряли, щоб визначити, чи дійсно мова йде про даний штам.

Експерти кажуть, що штам B/Yamagata завжди був менш заразним, ніж інші основні штами грипу. Його мутація відбувається повільно, тому це дозволило вченим не оновлювати вакцину від нього з 2015 року.

За словами американських експертів з інфекційних захворювань, якщо цілий штам грипу дійсно вимер, це відкриє нові можливості для боротьби з щорічним грипом в майбутньому.

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Але це займе більше часу, ніж один сезон грипу, щоб визначити, чи дійсно штам B/Yamagata зник.

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До складу нинішньої вакцини проти грипу входять чотири штами:

грип A / H3N2 (Гонконг),

грип A / H1N1,

грип B / Victoria,

грип B / Yamagata.

Як правило штами грипу A більш заразні і є джерелом смертельних епідемій. У свою чергу штами грипу B повільніше поширюється серед дітей шкільного віку та підлітків.

Грип та коронавірус в Україні

У прийдешньому епідемічному сезоні Україну спіткає циркуляція трьох штамів грипу-B/B, H1N1 і H3N2. Також будуть фіксуватися множинні випадки коронавірусу. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Київ очікує прибуття в Україну безпрецедентної кількості протигрипозних вакцин. Домовленості ще остаточно не затверджені, оскільки бувають випадки, коли обіцянки не виконуються, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.