Україна очікує на масу вакцин: Ляшко радить українцям щепитися від грипу та COVID-19

У МОЗ очікують циркуляцію штамів грипу B/B, H1N1 і H3N2 / УНІАН

Київ очікує на прибуття в Україну безпрецедентної кількості протигрипозних вакцин. Домовленості ще остаточно не затверджені, оскільки бувають випадки, коли обіцянки не виконуються. МОЗ рекомендує в нинішньому епідемічному сезоні вакцинуватися і від грипу, і від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про те, що вакцин повинні привезти дуже багато, проте домовленості ще остаточно не затверджені. Бувають випадки, коли обіцянки не реалізуються.

"Нехай спочатку завезуть, бо можуть пообіцяти, а не завезти", - зазначив Ляшко.

За його словами, в цьому епідемічному сезоні Міністерство охорони здоров'я рекомендує українцям вакцинуватися і від грипу, проти коронавірусної інфекції COVID-19.

"У нас є національна технічна група експертів з імунопрофілактики, яка розглядає такі питання і рекомендує вакцинуватися і проти грипу, і проти коронавірусної хвороби в цьому епідсезоні. МОЗ провів певну підготовчу роботу і виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість вакцин на територію нашої держави", - сказав міністр, додавши, що коронавірус в інших країнах витіснив грип з циркуляції.

Реклама

Читайте такжеВчені знайшли зв'язок між щепленням від грипу і коронавірусомЯк підкреслив Ляшко, в МОЗ припускають, що під час епідемічного сезону грипу 2021 – 2022 років, очікується циркуляція штамів B/W, H1N1 і H3N2, які були поширені і в минулому році.

Грип в Україні

У вересні в ВООЗ заявили, що в Україні очікується циркуляція чотирьох штамів грипу. Вакцинуватися від грипу радили у вересні або жовтні з метою забезпечення достатньої кількості захисних антитіл.

У МОЗ раніше розповіли про рекомендації, яких потрібно дотримуватися для того, щоб не захворіти на грип. Треба частіше мити руки, використовувати антисептики на основі спирту, правильно носити маску, уникати переохолодження, уникати контактів з хворими і вакцинуватися.

Серед основних симптомів грипу - підвищена температура, кашель, нежить, сльозотеча, біль у горлі та біль у м'язах.