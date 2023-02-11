"Можуть врятувати невинні життя": у Словаччині заявили про готовність передати Україні винищувачі

Глава уряду Словаччини зазначив, що переговори про передачу Україні винищувачів почнуться на внутрішньополітичному рівні.

МіГ 29 / Укроборонпром

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що його країна готова передати Україні винищувачі МіГ-29.

Глава Уряду зазначив, що переговори про передачу Україні винищувачів Словаччина почне на внутрішньополітичному рівні, а також з Європейською Комісією та Україною, пише портал Teraz.

За словами Хегера, винищувачі МіГ-29 списані, і Словаччина не може їх використовувати. Також він підкреслив, що Євросоюз може відшкодувати Словаччині вартість цих бойових літаків.

"Саме ці списані МіГи можуть врятувати невинні життя в Україні. Кожна допомога, яку ми надаємо таким чином, оплачується з Європейського інструменту миру", – заявив Хегер.

Крім того, прем'єр пояснив, що уряд веде переговори з конституційними юристами про можливість прийняття індивідуальних заходів, оскільки чинний кабінет призначається тимчасово і має обмежені повноваження.

У тому випадку, якщо буде потрібно змінити Конституцію Словаччини або прийняти конституційний закон на допомогу Україні, Хегер не бачить в цьому проблеми.

Винищувачі для України

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Великої Британії обговорив з владою цієї країни, зокрема, постачання бойової авіації. Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак підтвердив, що поставки бойової авіації вже є частиною переговорів. За його словами, коли йдеться про допомогу Україні, "можливо все".

Нагадаємо, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк раніше зазначав, що Захід протягом декількох тижнів прийме рішення про надання Україні бойової авіації. Київ зможе розраховувати і на отримання ракет дальністю пуску 200-300 кілометрів після того, як США схвалили передачу GLSDB з бойовим радіусом 150 км

Раніше керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна, схоже, зможе вирішити питання з поставками винищувачів і далекобійної зброї. Він зазначив, що деталі і ключові питання повинні бути оприлюднені пізніше.

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