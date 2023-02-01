Винищувачі для України: у Франції назвали три умови для передачі військової авіації

Франція надає Україні техніку "виключно для самозахисту", підкреслив Міністр оборони Себастьян Лекорню.
Глава Міноборони Франції під час прес-конференції з Міністром оборони України Олексієм Резніковим заявив, що є три критерії для передачі озброєння ЗСУ, пише ТСН.
Чиновник зазначив, що держава вирішує, чи надавати Україні озброєння за трьома факторами:
- Чи буде поставка "критично негативно" впливати на стратегічні можливості оборони Франції;
- Чи будуть літаки корисні на полі бою;
- Чи є можливість обслуговування зброї.
Винищувачі F-16 для України
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше натякнув, що Україна може отримати винищувачі F-16. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він опублікував відеоролик з літаком і написав: "Скоро в небі України".
За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Передбачається, що Штатам знадобиться кілька тижнів на прийняття рішення. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.
Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити свій парк літаків і замінити старі машини винищувачами F-16. ЗСУ мають намір створити мінімум 5 повітряних бригад.
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