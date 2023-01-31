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"Є серйозна потреба": Україні необхідно 200 винищувачів – Повітряні сили ЗСУ

31 січня 2023, 10:47
Для ефективного захисту від російських окупантів нашій державі потрібно створити до 5 бригад тактичної авіації з новим типом літаків.
Юрий Игнат, F-16
Україні потрібно 200 винищувачів, заявили в Повітряних силах ЗСУ/ Вікіпедія, скрін з відео

Для захисту від РФ Україна потребує до 200 багатоцільових винищувачів, щоб замінити ними морально і фізично застарілі літаки, які зараз є на озброєнні. Таким новим типом літаків, яким за умови надання західними партнерам можливо вдасться замінити наявні повітряні судна, є винищувач F-16.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі французького телеканалу La Chaîne Info і в коментарі "Українській правді". Він зазначає, що Україна потребує авіаційного прикриття як у воєнний, так і в мирний час.

Ігнат наголосив, що авіаційні потужності Росії у п’ять-шість разів переважають українську авіацію. В окупантів саме у стільки разів більше бойових повітряних суден. Крім цього, ми поступаємося у технологіях.

"Тому потреба є серйозна. Необхідно створити до 5 бригад тактичної авіації із одним типом багатоцільового літака західного зразка. Який тип це буде, зараз визначається... Зрозуміло, що ми не зможемо отримати все й відразу, але поетапний перехід на новий багатоцільовий літак – це вимога часу", – каже речник Повітряних сил ЗСУ.

Він наголосив, що винищувачі F-16 на цей час є найбільш вірогідним варіантом.

"На нинішній час найбільшим вірогідним кандидатом на заміщення старих радянських літаків є саме F-16, бо на це є певні об’єктивні причини. І це не одноосібне рішення, ведуться постійні консультації із партнерами", – зазначив Ігнат.

За його словами, така реформа Повітряних сил передбачалась ще задовго до вторгнення країни-агресорки РФ. Планувалося, що до 2035 року вдасться поетапно переозброїти Повітряні сили ЗСУ сучасною західною технікою – йдеться про авіацію, зенітні ракетні системи, безпілотники. Проте війна у рази пришвидшила цей процес.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Україна може отримати винищувачі F-16

Раніше повідомлялося, що незабаром країни НАТО проведуть низку зустрічей. У межах одного із заходів відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України. Однією з тем цієї зустрічі може стати обговорення постачань винищувачів Україні в межах військової допомоги.

У ЗСУ назвали переваги винищувачів F-16. Такі літаки могли б допомогти країні закрити частину неба від атак російських окупантів. Бойові літаки здатні збивати крилаті ракети. У всіх світових державах саме винищувачі перекривають небо, а ППО використовується для захисту військових аеродромів, критичної інфраструктури та урядових будівель, заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Секретар РНБО України Олексій Данілов натякнув, що Україна може незабаром отримати американські винищувачі F-16.

У той же час Німеччина грубо відмовилась передавати Україні винищувачі. Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що винищувачі – "набагато складніша система", ніж бойові танки. У ФРН бояться через те, що літаки мають більшу дальність дії та вогневу міць.

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