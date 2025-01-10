Шольц проти нового пакету допомоги Україні: у ЗМІ розкрили справжню причину

Бербок і Пісторіус вказують на важку ситуацію на східному фронті, де росіянам вдається просуватися.

https://glavred.net/ukraine/sholc-proti-novogo-paketu-dopomogi-ukrajini-u-zmi-rozkrili-spravzhnyu-prichinu-10629317.html Посилання скопійоване

Чому Шольц проти військової допомоги Україні / колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Головне із матеріалу:

Від січня робота над підготовкою пакету для України завмерла

Україна зможе використовувати кредит на 50 млрд доларів від G7

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не погоджує новий великий пакет військової допомоги Україні, який пропонують МЗС та Міноборони.

За інформацією видання Spiegel, в уряді вже кілька тижнів тривають суперечка щодо додаткової військової допомоги для України. Міністерка закордонних справ Анналена Бербок та міністр оборони Боріс Пісторіус нібито запропонували виділити додаткові близько 3 млрд євро, щоб погодити надання найбільш необхідної зброї до дострокових виборів 23 лютого.

відео дня

Відомо, що вміст пакета компонували відповідно до запиту української сторони. На думку міністрів, це було б важливим сигналом для України, що допомога Берліна не зменшиться. Серед іншого, Бербок і Пісторіус вказують на важку ситуацію на східному фронті, де росіянам вдається просуватися, та невизначеність з подальшою американською допомогою через повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Втім, від січня робота над підготовкою пакету завмерла. З офісу чинного канцлера Шольца надійшли сигнали, що він проти такої додаткової витрати. За даними Spiegel, нього пояснюють незгоду тим, що не бачать критичної необхідності у цьому пакеті. Мовляв, вже передбаченої допомоги буде достатньо на найближчий час, а також не хочуть "ставити перед фактом" новий уряд країни, який сформують навесні.

Скільки витрачає НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Попередній бюджет на 2025 рік передбачає 4 млрд євро на військову допомогу, а також розраховують, що Україна зможе використовувати кредит на 50 млрд доларів від G7, який фінансують з використанням доходів від заморожених російських активів.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЄС передасть Україні 18,1 млрд євро допомоги. Україна отримає нову макрофінансову допомогу Євросоюзу на 18,1 млрд євро в межах кредиту G7, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Стало відомо, що Україні передадуть $1,1 мільярда. Таким чином, фінансування від МВФ у поточному році сягне майже 5,4 млрд доларів США, а загальна сума виплат за програмою EFF становитиме 9,8 млрд доларів США. Попри складні умови, економіка України демонструє стійкість.

Греція передасть Україні партію ракет малої дальності Sea Sparrow. Зазначається, що така допомога є частиною більшої військової підтримки Греції для України, серед якої артилерійські снаряди, гаубиці та інші авіаційні боєприпаси.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред