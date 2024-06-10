'Історична річ': в армії США розкрили, чим ЗСУ збили літак А-50 РФ

Україна могла збити борт окупантів за допомогою систем ППО, каже Розанна Клементе.

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Стали відомі подробиці знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У над Азовським морем у січні 2024 року.

Україна могла збити борт окупантів за допомогою систем ППО, переданих союзниками, заявила заступник начальника штабу 10-го командування протиповітряної та протиракетної оборони Армії США полковник Розанна Клементе.

За словами офіцера армії США, розрахунок українського ЗРК Patriot був відповідальний за урадення і знищення літака А-50У країни-агресора.

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"У них, імовірно, є Patriot. Деякі з них використовуються для захисту статичних об'єктів. Інші переміщуються і роблять деякі справді історичні речі", - додала Клементе.

Що відомо про літак А-50 А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50. А-50 може застосовуватися: для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;

для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;

для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні таморські цілі;

може служити повітряним командним пунктом. А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них. На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.

Удари по літаках РФ - головні новини за темою

Як повідомлялося раніше, ЗСУ вперше вразили Су-57, який стріляв Х-69. 9 червня Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ вразила новітній винищувач Су-57 під час атаки на аеродром "Ахтубинськ". Удар по цьому літаку став частиною полювання ЗСУ на військову авіацію росіян далеко за межами фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що внаслідок атаки на аеродром "Ахтубинськ" під удар потрапив не тільки Су-57. Російські пропагандисти з посиланням на джерела в Генштабі підтверджують поразку винищувача "п'ятого покоління" Су-57 під час атаки ЗСУ на аеродром "Ахтубинськ" за 600 км від українського кордону.

Раніше повідомлялося, що за відкритими даними 2022 року, всього у виготовленому вигляді у росіян було 6 одиниць Су-57, тепер стало 5. Су-57 може бути носієм ракет Х-59 і Х-69 (якою було знищено, зокрема, Трипільську ТЕС), а також КАБи-1500.

/ Инфографика: Главред

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