Знищені МІГ-31 і не тільки: у розвідці розкрили деталі атаки на аеродром Бельбек

У звіті британської розвідки зазначається, що внаслідок удару по аеродрому Бельбек в Криму було знищено щонайменше 2 російських літаки МІГ-31.

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Внаслідок атаки було знищено щонайменше 2 МІГ-31 / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Атаки на аеродром "Бельбек", що знаходиться на території тимчасово окупованого Криму та пошкодження або знищення військових об'єктів РФ погіршить здатність російських військ обороняти повітряний простір довкола півострова. Про це у соцмережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що вночі 14 травня Сили оборони України завдали удару по військових об'єктах РФ на території Криму. Внаслідок атаки на аеродром "Бельбек" зазнали пошкоджень елементи російської системи ППО С-400 "Тріумф", зокрема радар 92N6 і пускові установки. Також, було знищено щонайменше 2 російські літаки МІГ-31, що перебували в момент удару на аеродромі

Британська розвідка відзначає, що ця атака на об'єкти РФ в тимчасово окупованому Криму є вже четвертим випадком за останній місяць, коли протиповітряна оборона РФ на півострові зазнає втрат.

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"Сукупний ефект цих ударів призвів до загального зниження здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму та одночасно продемонстрував здатність України впливати на операції російської ППО", - йдеться у зведенні.

За оцінками британської розвідки, існує велика ймовірність того, що Росії доведеться розосередити повітряні засоби для забезпечення живучості своєї протиповітряної оборони. В іншому випадку РФ ризикує втратити більше літаків, а також буде змушена перекидати засоби протиповітряної оборони з інших місць.

"Зменшення зони покриття літаків A-50 та розосередження їх із кримських аеродромів, ймовірно, призведе до збільшення годин нальоту та частоти вильотів патрульних винищувачів, щоб заповнити прогалини у зоні покриття, що призведе до збільшення проблем з обслуговуванням їхніх флотів", - вважають у британській розвідці.

Аеродром Бельбек Бельбек - аеродром спільного базування на північному заході тимчасово окупованого Севастополя. З 2014 року пасажирські рейси не здійснюються. Аеродром обслуговує лише літаки ВКС РФ, пише Вікіпедія. Аеродром розташований на березі моря, на території Нахімовського району Севастополя. Примикає впритул до мікрорайону Любимівка, де розміщується однойменне військове містечко. На аеродромі дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС Росії, що має 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, 3 Су-27УБ і 5 Су-30М2. Також на аеродромі дислокується Севастопольський авіаційно-рятувальний центр МНС Росії.

Удар по аеродрому Бельбек - що відомо про вибухи в Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові в ніч на 15 травня атакували аеродрому Бельбек в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок удару було знищено 2 російські МІГ-31, ЗРК С-400, а також склад із паливом.

На свіжих супутникових знімках аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму видно сліди пожежі в районі стоянки літаків Су-27, Су-30 і Міг-31.

Військовий експерт Роман Світан вказав, що українські військові будуть активно атакувати аеродром "Бельбек" ще протягом 1,5-2 тижнів, але цей термін залежатиме від наявності достатньої кількості засобів для ураження. Він пояснив, що головною метою таких атак є забезпечення повітряної переваги перед появою літаків F-16, що передує більш масштабним наступальним операціям з використанням повітряних сил.

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