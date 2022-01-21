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Іспанія відправила армаду військових кораблів у Чорне море через російську загрозу

21 січня 2022, 10:04

Як каже іспанський керівник Міністерства оборони Маргарита Роблес, офіційний Мадрид окремо розглядає можливість відправки винищувачів до Болгарії.

Корабель
Іспанія відправила армаду військових кораблів у Чорне море через російську загрозу / ua.depositphotos.com

Іспанія направила військові кораблі для підтримки сил НАТО в Середземному і Чорному морі ‒ через нарощування російських військ на кордоні з Україною. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву міністра оборони цієї країни Маргарити Роблес.

Чиновниця зазначила-Росія не може давати вказівки жодній країні, тому Північноатлантичний альянс буде берегти і захищати суверенітет будь-якої країни, яка може або хоче приєднатися до НАТО.

Як зазначила Роблес, мінний тральщик вже в дорозі в район акваторії Чорного моря, а бойовий фрегат відпливає протягом трьох-чотирьох діб.

Крім того, Мадрид окремо розглядає можливість відправки винищувачів до Болгарії. Як повідомляється, у вівторок, 18 січня, міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили скоординовану відповідь на загрозу Україні з боку Росії.

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Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден зробив заяву про те, що Росія може зробити агресивні кроки проти України. Москву притягнуть до відповідальності, але все залежатиме від дій Російської держави.

За його словами, якщо відбудеться "незначне вторгнення", то американцям доведеться "боротися за те, що робити, і чого не робити". Однак подальша військова інтервенція "стане для Росії катастрофою".

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