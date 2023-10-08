В Ізраїлі загинули двоє українок, тіла перевезуть в Україну – ЗМІ

Загибель двох громадян України підтвердила поліція Ізраїлю. Зараз вживаються заходи для організації репатріації тіл загиблих.

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В Ізраїлі загинули двоє українок/ колаж: Главред, фото: скрін, ua.depositphotos.com

В Ізраїлі загинули двоє громадян України. Зараз вживаються заходи для того, щоб перевезти їхні тіла на Батьківщину.

Про це повідомили у посольстві України в Ізраїлі, пише "Інтерфакс-Україна". Зазначається, що поки що немає інформації про поранених або зниклих безвісти українців.

"Посольство України отримало підтвердження від поліції Ізраїлю щодо загибелі двох громадян України. Вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих. Інформація про наявність громадян України серед поранених або зниклих безвісти наразі відсутня", – повідомили у посольстві. відео дня

Речник МЗС Олег Ніколенко розповів у коментарі РБК-Україна, що обидві загиблі українки тривалий час проживали в Ізраїлі.

"Маємо підтверджену інформацію про загибель двох українок в Ізраїлі. Обидві громадянки тривалий час проживали в країні. Консули надають необхідну консульську допомогу, підтримують зв‘язок із родичами", – зазначив Ніколенко.

Війна в Ізраїлі

Вранці у суботу, 7 жовтня, ХАМАС атакував територію Ізраїлю. Бойовики Сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Десятки бойовиків з ісламістського бойового угруповання ХАМАС увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу. Після цього сили оборони Тель-Авів (ЦАХАЛ) оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

У ніч на 8 жовтня Ізраїль заявив про початок "довгої і важкої війни", яка триватиме до "досягнення цілей". Також Ізраїль після оцінки ситуації ізраїльськими військовими оголосив про закриту зону у Секторі Гази.

Також повідомлялося, що "Хезболла" обстріляла Ізраїль, Єрусалим у відповідь вдарив по Лівану. Ліванські терористи "Хезболла" підтримали атаку терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і завдали ракетних і мінометних ударів по його території.

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