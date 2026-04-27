Іран передав США нову пропозицію щодо припинення війни — Axios

Президент США Дональд Трамп сьогодні проведе нараду щодо Ірану.

Іран пропонує відкрити Ормузьку протоку і припинити війну, відклавши ядерні переговори на пізніший етап, пише Axios, посилаючись на заяви американського чиновника і двох джерел, обізнаних із ситуацією.

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі висунув план щодо обходу ядерного питання під час зустрічей в Ісламабаді. Він дав зрозуміти посередникам з Пакистану, Єгипту, Туреччини та Катару, що всередині іранського керівництва немає консенсусу щодо того, як реагувати на вимоги США (припинення збагачення урану щонайменше на 10 років і вивезення запасів з країни).

Білий дім оголосив, що посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться з Аракчі в Ісламабаді, але потім зустріч була скасована. Трамп заявив Axios, що позиція Ірану змусила його скасувати цю поїздку.

"Я не бачу сенсу відправляти їх у 18-годинний переліт у нинішній ситуації. Це занадто довго. Ми можемо зробити це по телефону. Іранці можуть зателефонувати нам, якщо захочуть. Ми не збираємося їхати просто так", – сказав Трамп.

Сьогодні, 27 квітня, президент США Дональд Трамп проведе нараду щодо Ірану зі своєю командою з національної безпеки та зовнішньої політики, на якій обговорять глухий кут у переговорах і можливі подальші кроки.

Наскільки може піднятися вартість нафти через війну в Ірані — думка експерта

Як писав Главред, війна в Ірані може спричинити безпрецедентне зростання світових цін на нафту — у разі затяжного конфлікту на Близькому Сході вартість бареля Brent може піднятися до 200 доларів. Таку оцінку озвучив експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус.

"Найвища цифра з озвучених серйозними джерелами зараз — 215 доларів за барель Brent. Такий прогноз озвучила The Wall Street Journal у разі багатомісячної війни", — зазначив він.

Війна в Ірані — новини за темою

Як повідомляв Главред, 17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив про відкриття Ормузької протоки для судноплавства на період дії режиму припинення вогню.

Видання Politico писало, що президент США Дональд Трамп посилює дипломатичні зусилля щодо припинення війни з Іраном, і сигналом цього стало оголошене ним тимчасове перемир'я між Ізраїлем і Ліваном.

Трамп раніше також говорив, що конфлікт в Ірані фактично добігає кінця. За його словами, ситуація опинилася під контролем після перекидання американських сил, що дозволило запобігти отриманню Іраном ядерної зброї.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Axios Axios – американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей – коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

