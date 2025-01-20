Головний біль для Кремля: в ЗСУ назвали нові цілі масованих ударів по Росії

Російське командування постало перед вибором між посиленням ППО на фронті та протидією ракетно-дроновим ударам вглиб Росії, зазначив Тимочко.

https://glavred.net/ukraine/golovnaya-bol-dlya-kremlya-v-vsu-nazvali-novye-celi-massirovannyh-udarov-po-rf-10632077.html Посилання скопійоване

В ЗСУ назвали нові цілі масованих ударів по Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Генштаб ЗСУ

Про що сказав Тимочко:

ЗСУ не завдають ударів по цілях, що забезпечують життєдіяльність мирного населення

Україна завдає системних і масованих ударів по російській нафтогазовій сфері

Удари ЗСУ демонструють проблеми із системами ППО середнього та дальнього радіуса дії

Українські війська завдають ударів виключно по російській військовій інфраструктурі, включаючи комбінати, арсенали та станції, які забезпечують армію РФ. Про це цілі таких атаки в ефірі "Українського радіо" розповів військовий експерт, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Він підкреслив, що такі атаки не зачіпають життєдіяльності мирного населення. Хоча значна частина росіян або бере участь у війні, або має ворожі настрої до України, всі удари спрямовані виключно на військові об'єкти й відповідають нормам міжнародного права.

відео дня

"Це варто розрізняти і пояснювати, бо ворог у нас б'є по цивільній інфраструктурі, яка відповідає насамперед за життєзабезпечення цивільного населення і за великим рахунком не пов'язана або майже не пов'язана із забезпеченням військових", - пояснив військовий.

За словами експерта, метою таких ударів ЗСУ є не лише порушення логістики ворожої армії, а й завдання шкоди ключовим галузям, які забезпечують діяльність російських окупантів на фронті.

Йдеться про нафтогазопереробні підприємства, коштом яких російська авіація виконує польоти, танки пересуваються, а Росія отримує прибутки від експорту сировини та продукції для фінансування війни. Таким чином, Україна починає завдавати ударів у стратегічну глибину противника.

"І якщо раніше це були, як правило, одиничні удари, потім здійснити через певний час ще один удар саме по військовій інфраструктурі було надзвичайно важко, то тепер ми бачимо, що Україна завдає ударів системно", - підкреслив Тимочко.

Експерт пояснив, що після виведення з ладу військового об’єкта або підприємства, яке забезпечує армію, оцінюються завдані збитки, і за необхідності завдаються повторні удари по військовій інфраструктурі в будь-якій точці РФ.

Голова Ради резервістів наголосив, що такі удари демонструють проблеми росіян із системами ППО середнього та дальнього радіуса дії. Це позитивний сигнал для Сил оборони України, оскільки перед окупантами постає дилема: або посилювати протиповітряну оборону на фронті, що дасть їхній авіації можливість активніше використовувати керовані авіабомби, або залишати уразливими тилові об’єкти.

"Між іншим, інтенсивність російської авіації теж знижується у прифронтовій зоні. Це теж той факт, що підмічають інші. Або, якщо їм доведеться прикривати свої військові об'єкти на стратегічну глибину на території Росії", - сказав він.

За словами Тимочка, росіяни усвідомлюють, що Україна успішно знищує військову інфраструктуру глибоко на їхній території, і уникнути покарання не вдасться.

"А це свого роду теж підсилює недовіру до російського уряду і влади, що теж важливо, бо російська агресія проти України і базується на підтримці режиму Путіна", - вважає експерт.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 14 січня Сили оборони України завдали наймасштабнішого удару по військових об’єктах на території Росії, вразивши цілі на відстані від 200 до 1100 км вглиб РФ. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, атаковано об'єкти в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.

За словами генерала армії України Миколи Маломужа, який очолював Службу зовнішньої розвідки у 2005–2010 роках, українські військові демонструють високу майстерність у здійсненні масованих ударів по території РФ.

18 січня Сили спеціальних операцій ЗСУ у координації з іншими підрозділами Сил оборони успішно вразили базу "Роснєфті" в населеному пункті Людиново Калузької області Росії, що стало черговим точним ударом по важливих об’єктах окупантів, повідомляє Генштаб.

Інші новини:

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред