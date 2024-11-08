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Ілон Маск приєднався до розмови Трампа та Зеленського: ЗМІ розкрили несподівані деталі

Руслана Заклінська
8 листопада 2024, 20:49
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Розмова між Трампом та Зеленським мала два сюрпризи: Маск також був на лінії, і президент України почув від Трампа щось, що його заспокоїло, пише Axios.
Ілон Маск приєднався до розмови Трампа та Зеленського: ЗМІ розкрили несподівані деталі
Ілон Маск несподівано взяв участь у розмові між Трампом і Зеленським / Колаж: Главред, фото: x.com/elonmusk, facebook.com/DonaldTrump, Офіс президента України

Головне:

  • Ілон Маск взяв участь у телефонній розмові між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом
  • Зеленський привітав Трампа з перемогою, а Трамп пообіцяв підтримувати Україну
  • Маск також пообіцяв продовжувати підтримку України через супутники Starlink

Американський мільярдер Ілон Маск взяв участь у телефонній розмові між обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбулася 6 листопада невдовзі після оголошення результатів виборів і тривала близько 25 хвилин. Про це повдіомив портал Axios із посиланням на джерела.

Зеленський привітав Трампа з перемогою, а той запевнив, що буде підтримувати Україну, але не вдався до конкретики. Ілон Маск, який також був на лінії, пообіцяв продовжити підтримувати Україну через свої супутники Starlink.

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"Нові деталі дзвінка підкреслюють, наскільки впливовим може бути Маск у другій адміністрації Трампа, а також невизначеність щодо того, як саме Трамп ставитиметься до України", - зазначили у виданні.

Розмова між Зеленським, Трампом і прихильником обраного президента США Маском тривала близько 25 хвилин. За даними Axios, президент України вважає, що розмова пройшла добре і "не залишила у Зеленського відчуття відчаю". Водночас під час розмови політики не заглиблювалися в такі теми, як план щодо припинення війни чи питання подальшої допомоги Україні від США.

Джерела видання зазначили, що після попередньої зустрічі Зеленського та Трампа в вересні в Нью-Йорку, між сторонами було налагоджено постійний канал комунікації.

"Ніщо з того, що Зеленський і його помічники чули від Трампа і його команди в приватних розмовах, не викликало тривоги і не змусило нас відчути, що Україна буде тією, хто заплатить за це (війну - Главред) ціну", - сказав співрозмовник виданню.

Хто такий Ілон Маск

Ілон Рів Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами.

Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова — міністра цифрової трансформації України — 27 лютого 2022 року.

3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато людей сприйняло як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, внаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % протягом 12 годин, а сам Маск отримав загальний осуд деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію росії до 1867 року для того, щоб задобрити путєна?"

На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію.

На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті.

13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну й тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

Телефонна розмова Зеленського та Трампа - що відомо

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп переміг на виборах президента США. Він набрав 277 голосів вибірників, а Гарріс виборола лише 226 голосів.

Невдовзі президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом США. Зеленський привітав Трампа з перемогою та обговорив співпрацю між країнами.

Згодом Володимир Зеленський повідомив, що мав "хорошу і продуктивну" розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Посол України Валерій Чалий висловив припущення, що Дональд Трамп може призначити Ілона Маска на державну посаду після своєї інавгурації. Чалий вважає, що Трамп змінить склад адміністрації, призначивши своїх близьких людей.

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