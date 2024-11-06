Трамп може дати посаду Ілону Маску у Конгресі США: посол розкрив деталі

Ймовірно, що згодом Дональд Трамп буде призначати на важливі посади близьких собі людей.

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Трамп готує Маску державну посаду / колаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

Ключові тези Чалого:

Трамп готує новий склад адміністрації із близьких людей

Що відбудеться після інавгурації

Зустріч Зеленського та Трампа стала дуже вчасною

Надзвичайний і Повноважний Посол України Валерій Чалий вважає, що Дональд Трамп може призначити Ілона Маска на державну посаду і просувати його політичну карʼєру.

"Багато чого зміниться через пів року, рік після інавгурації Дональда Трампа. Зокрема, ми можемо побачити новий склад адміністрації Трампа. Вже іншого держсекретаря, який буде після 20 січня, главу Пентагону, керівника розвідки й т.д. Я гадаю, що ми побачимо геть інших людей. Рано чи пізно Дональд Трамп призначить близьких собі людей. Цілком ймовірно, що частиною його команди може стати Ілон Маск. Я не виключаю, що Дональд Трамп може призначити його на державну посаду. Він може зробити його спецпредставником президента, або навіть більше. Тому після інавгурації нас очікують досить несподівані рішення щодо кадрової політики від Дональда Трампа", - пояснив Чалий в ефірі телеканалу "Еспресо". відео дня

Дипломат наголосив на важливості посилення співпраці України зі США. Зокрема, мають бути посилена робота МЗС України, які зараз просто не беруть участь у роботі на американському напрямі.

Що відомо про Трампа / Інфографіка: Главред

"Нам же слід повністю змінювати підходи роботи на американському напрямку. Бо та система, яка зараз в нас працює, навряд чи далі даватиме результати. Я маю на увазі, президент і ще кілька менеджерів працюють зі США. Лише хочу додати, що все ж таки зустріч Зеленського та Трампа була дуже вчасною. Вони змогли віч-на-віч обговорити важливі питання", - додав він.

Вибори у США - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що кандидат у президенти США Дональд Трамп вже оголосив про свою перемогу на виборах у США і став 47-им президентом Сполучених Штатів.

Зараз Трамп уважно стежить, хто з світових лідерів не привітав його і веде спеціальний список. Він не приховував свого задоволення від спілкування з іноземними лідерами, особливо перед виборами. Політик навіть запитував у приватних розмовах, чому певні лідери країн не намагалися зв'язатися з ним.

Експерт Віталій Портников розкрив сценарій, як можуть домовитись Путін і Трамп щодо війни в Україні. Дональд Трамп вірить, що зможе домовитися з президентом Росії Володимиром Путіним, зокрема щодо закінчення війни в Україні, але йому не вдасться це зробити.

Колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба розказав, що буде з Україною після перемоги Трампа. Кулеба переконаний, що Трамп ухвалює рішення, спираючись на особисті інтереси. При цьому він вважає, що Україна та війна заважають йому робити грандіозні міжнародні справи і змінювати світ.

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