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Путін і Маск регулярно спілкуються з кінця 2022 року: про що вони говорять - WSJ

Анна Ярославська
25 жовтня 2024, 10:53
320
Спілкування Маска і Путіна турбує Вашингтон. При цьому в уряді США виникла дилема, адже Штати дуже залежать від космічних розробок мільярдера.
Ілон Маск, Володимир Путін
Ілон Маск і Володимир Путін, ймовірно, регулярно спілкуються / Колаж: Главред, фото: Instagram Mask, сайт Кремля

Коротко:

  • Маск має доступ до деякої секретної інформації США
  • Мільярдер спілкувався не лише з Путіним, а й з високопоставленими чиновниками РФ
  • Контакти Маска і Путіна турбують Вашингтон, але інформацію про їхнє спілкування приховують

Американський мільярдер Ілон Маск з кінця 2022 року регулярно спілкується з російським диктатором Володимиром Путіним. У приватних розмовах вони нібито обговорюють особисті теми, бізнес і геополітичну напругу. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела серед чинних і колишніх чиновників США, Європи та Росії.

Маск налагодив глибокі ділові зв'язки з американськими військовими та розвідувальними службами завдяки своїй компанії SpaceX, тож мільярдер, найімовірніше, має доступ до певної секретної інформації США.

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У жовтні 2022 року Маск публічно заявив, що спілкувався з Путіним лише один раз. Він сказав, що це була розмова про космос і відбулася приблизно у квітні 2021 року. Однак після 2022 року Маск спілкувався з кількома російськими високопосадовцями, серед яких, за словами джерел WSJ, був перший заступник глави Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Про що вони говорили - невідомо.

Восени 2022 року політолог Ян Бреммер заявив, що Маск розповів йому про свою розмову з Путіним і про "червоні лінії" Кремля. За словами Бреммера, Маск передав йому повідомлення про те, що Росія збереже Крим і "нейтралітет" України "за будь-яку ціну" і що вона відповість на українське вторгнення в анексований Крим ядерним ударом. Сам Маск заперечував, що говорив таке Бреммеру.

За даними видання, наприкінці 2023 року Путін попросив Маска не активувати термінали супутникового зв'язку Starlink на Тайвані, щоб надати послугу лідеру КНР Сі Цзіньпіну.

Журналісти пишуть, що спілкування Маска і Путіна турбує Вашингтон. При цьому інформацію про кремлівські контакти мільярдера, схоже, ретельно приховують, оскільки кілька чиновників Білого дому сказали газеті, що не знали про це.

За даними джерел WSJ, в уряді США виникла велика дилема, адже Штати дуже залежать від космічних розробок мільярдера.

Ілон Маск та його позиція щодо України - останні новини:

Скандальний американський підприємець-мільярдер Ілон Маск ставив під сумнів здатність України здобути перемогу у війні з країною-агресором РФ. Також він виступав проти американської допомоги для України.

Раніше Маск закликав до "припинення вогню" і назвав війну - "безнадійною ситуацією".

При цьому мільярдер познущався над російським диктатором Володимиром Путіним після його інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону.

Зазначимо, у вересні кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах створить комісію з ефективності роботи уряду, і очолить її мільярдер Ілон Маск.

Хто такий Ілон Маск

Ілон Рів Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами.

Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова — міністра цифрової трансформації України — 27 лютого 2022 року.

3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато людей сприйняло як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, внаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % протягом 12 годин, а сам Маск отримав загальний осуд деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію росії до 1867 року для того, щоб задобрити путєна?"

На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію.

На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті.

13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну й тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

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