Пандемія СOVID-19 - не межа: Білл Гейтс попередив про біотеракти і нові загрози

Світу загрожує біотероризм, вважає Білл Гейтс / Фото Reuters

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс передрік нові загрози для людства. За його словами, пандемія коронавірусу, яку не можуть побороти вже майже два роки, це ще не найгірше.

За його словами, світу можуть загрожувати біотеракти, передає The Guardian. Не виключено, що зловмисники атакуватимуть аеропорти, поширюючи різноманітні хвороби.

Як приклад, Гейтс навів віспу, яка сьогодні вважається остаточно викоріненою в природі, хоча гіпотетична можливість її повернення все ж таки є реальною, оскільки зразки вірусів досі зберігаються в спеціальних лабораторіях в США та Росії.

Гейтс попереджає, що епідемії, викликані біотероризмом, можуть бути гіршими, ніж природні. Наприклад, у віспи імовірність смерті в рази вища, ніж від коронавірусу.

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Засновник Microsoft порадив таким країнам як США та Велика Британія витратити "десятки мільярдів" на фінансування досліджень. І хоча це дуже затратно, в результаті може привести до викорінення грипу та застуди і допоможе подолати прийдешні пандемії.

"Я сподіваюся, що через п'ять років зможу написати книгу під назвою "Ми готові до наступної пандемії", але для цього будуть потрібні десятки мільярдів доларів. США і Велика Британія будуть частиною цього. Імовірно, це вимагатиме близько мільярда на рік для цільової групи пандемії на рівні Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка проводитиме спостереження і фактично робитиме те, що я називаю "мікробними іграми", – сказав Гейтс.

Як повідомляв Главред, раніше Білл Гейтс пояснив головні помилки ЄС і США в боротьбі з COVID-19.

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