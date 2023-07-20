'Вагнер' та прикордонники Білорусі влаштували розбірки поблизу кордону з Україною - ЦНС

"Вагнерівці" проводили розвідку місцевості, але не поділили територію із прикордонниками Білорусі.

https://glavred.net/world/vagner-ta-prikordonniki-bilorusi-vlashtuvali-rozbirki-poblizu-kordonu-z-ukrajinoyu-cns-10487104.html Посилання скопійоване

"Вагнер" та прикордонники Білорусі влаштували сутичку / колаж: Главред, фото: Telegram Пригожина, іноземні ЗМІ

У Центрі національного спротиву повідомили, що у Білорусі "вагнерівці" та білоруські прикордонники влаштували розбірки.

"За повідомленнями місцевого підпілля, в районі міста Наровля Гомельської області почалося облаштування приміщень для розміщення передових груп "Вагнер". Терористи вже 19 липня провели рекогностування поблизу населеного пункту Дятлик, що неподалік кордону з Україною. В ході цих дій відбулася сутичка між найманцями та прикордонниками Білорусі", - уточнили у ЦНС.

Відомо, що прикордонники "відійшли і не перешкоджали роботі вагнерівців".

відео дня

"Вагнер" у Білорусі: що відомо

Нагадаємо, що Збройні Сили України посилюють державний кордон України через перекидання найманців ПВК Вагнер в Білорусь. Відомо, що бойовики вже розвернулися в Білорусі.

Величезна колона "вагнерівців" прибула до Білорусі. прикордонники і військові продовжують відстежувати переміщення "вагнерівців" по Білорусі. За його словами, прибулі в Білорусь бойовики ПВК "Вагнера" не становлять загрози для України.

Лукашенко заявив, що "вагнерівців" у Білорусі немає. У разі розміщення "вагнерівців" на території Білорусі вони можуть бути "задіяні для оборони країни", вважає білоруський диктатор.

Більше цікавих новин: