ПВК Вагнера знову вербує найманців і будує табори в РБ біля кордонів з Україною

Відразу в декількох містах РФ вже відновили роботу центри вербування бойовиків в ПВК Вагнер.

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Найманців Вагнера перекидають до Білорусі / 58-а ОМБр ім. гетьмана Івана Виговського, theins.ru

У Білорусі за 200 км від кордону з Україною почалося будівництво табору для найманців ПВК Вагнера.

Про його зведення в Осиповичах Могильовської області пише видання "Верстка". За даними російських журналістів, всього таких таборів буде кілька.

Уточнюється, що площа табору в Осиповичах складе 24 тисячі квадратних метрів, він буде розрахований на вісім тисяч ліжок. Співрозмовник видання, стверджує, що будівельникам дали завдання закінчити установку табору до обіду 27 червня.

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Близькі вагнерівців також підтвердили виданню інформацію про те, що найманців відправлять до Білорусі. Родичка одного з них повідомила, що підрозділи ПВК Вагнера, що залишилися в Ростові-на-Дону, направлять до Білорусі. Інша співрозмовниця видання розповіла, що її чоловік, який у суботу був у Ростові, повідомив їй, що їх направлять до Білорусі "швидше за все".

Ще троє учасників чатів родичів повідомили виданню, що отримували схожі повідомлення від близьких, але не знають точно, чи направляються підрозділи в бік Білорусі. Один зі співрозмовників повідомив, що його родич поки знаходиться "під Ростовом".

У РФ відновили набір в ПВК Вагнер

Додамо, що відразу в декількох містах РФ вже відновили роботу центри вербування бойовиків в ПВК Вагнер. Про це повідомляє російське державне пропагандистське агентство ТАРС з посиланням на співробітників центрів вербування найманців.

Відзначається, що центри для вербування терористів в ПВК Вагнер відновили роботу в Тюмені і в Новосибірську.

Звернемо увагу, що ще 24 червня співробітниця вербувального центру бойовиків в Тюмені говорила пропагандистам, що центр закрився 23 червня. Це сталося під час "заколоту" ватажка Вагнера Євгена Пригожина.

У понеділок після закінчення "заколоту" Пригожина центр бойовиків також відновив роботу в місті і продовжив набирати найманців в угруповання, пишуть російські пропагандисти.

Збройний бунт ПВК Вагнера

Нагадаємо, напередодні ватажок ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з міноборони.

24 червня вранці Пригожин заявив, що бойовики ПВК Вагнера взяли під контроль всі військові об'єкти в Ростові-на-Дону. Також, за його словами, вагнерівці за ніч збили три вертольоти російських військ.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що Пригожин почав збройний заколот. "Звертаюся до росіян, військових і силових відомств і до тих, кого обманом і погрозами штовхнули на шлях збройного заколоту те, з чим ми зіткнулися — це зрада".

Пізніше стало відомо, що за результатами домовленостей з Олександром Лукашенком, кримінальну справу стосовно Пригожина за спробу здійснення заколоту в РФ буде закрито, а сам він піде в Білорусь.

Решта найманців ПВК, які взяли участь у заколоті, також не будуть переслідуватися за законом, а деякі з них зможуть підписати контракт з Міноборони.

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