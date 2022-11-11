"Хочуть вдарити по США": Куса розповів, в яку гру грає Іран, і чим вона закінчиться

Для Ірану продаж Росії безпілотників є способом вдарити по США / Главред, Генштаб ЗСУ, Reuters

Експерт із питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса назвав кілька причин, чому Іран постачає Росії зброю для війни проти України. Зокрема, постачаючи армії РФ дрони-камікадзе, Іран хоче вдарити по США. Про це Куса розповів під час чату на Главреді.

"Для Ірану продаж Росії безпілотників є способом вдарити по США. Іран сприймає війну в Україні як частину глобального протистояння Росії і Сполучених Штатів, а тому вважає, що ця угода є ударом не по Україні, а по США, які, як вважає Іран, стоять за Україною. Це відповідь Ірану на санкції США і на їхню відмову підписувати ядерну угоду. І все це наклалося на підтримку Сполученими Штатами протестів в Ірані", - сказав експерт.

Ще однією причиною, чому Іран підтримує Росію, є те, що росіяни працювали над цим упродовж тривалого часу. "Вони давно лобіювали угоду і схиляли Іран до продажу тих озброєнь, яких у Росії немає або вони не так добре розвиваються", - сказав він.

За його словами, переломним моментом, який призвів до того, що Іран все-таки погодився на угоду, був провал ядерних переговорів із США наприкінці літа. У зв'язку з цим вже у вересні іранські безпілотники з'явилися на фронтах.

"Поки Іран вірив у можливість підписання з США ядерної угоди і зняття санкцій, він був досить обережним щодо Росії, але, коли ці надії не виправдалися, Іран пішов на зближення з РФ", - розповів Куса.

Останньою причиною, чому Іран постачає РФ зброю для вбивства українців, є те, що основі ірансько-російської збройової угоди лежать не тільки і не стільки гроші, скільки поступки з боку Росії.

"РФ зробила Ірану низку поступок – політичних, військових, технологічних. Іран скористався ослабленням Росії і її потребою в озброєннях, здатних хоч трохи вплинути на ситуацію на полі бою, щоб вибити вигідні для себе поступки з боку РФ. Повторюся, ці поступки можуть бути самими різними – від допомоги Ірану в розробці його ядерної програми, передачі йому чутливих військових технологій і до політичних поступок, наприклад, підігравання в Сирії", - зауважив експерт.

Куса додав, що епізод з продажем Росії іранських безпілотників – це прагматична ситуативна угода Ірану і РФ. Але це не означає, що тепер вони вічні друзі і стратегічні союзники.

Співучасть Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Росія завдала масованих ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Отримали поранення і загинули люди, серед них діти.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля - земля". Їх перша партія вже готується на заводах.

У зв’язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не будемо терпіти.

Водночас Іран рішуче заперечує інформацію про те, що Тегеран відправляє Москві зброю, включаючи військові безпілотники, для атак по українських містах. Крім того, Іран заявив про готовність до переговорів з Україною, щоб "спростувати звинувачення".

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