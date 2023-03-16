"Хочуть зробити війну більш кривавою": президент Литви розніс Китай і Росію через Україну

Президент Литви підкреслив, що він не бачить Китай як посередника в переговорах Росії і України.

Гітанас Науседа / president.gov.ua, pixabay

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Китай підтримує Росію у війні проти України і хоче зробити це протистояння "більш кривавим".

"На жаль, я бачу мету Китаю в продовженні цієї війни, в тому, щоб зробити цю війну ще більш кривавою і в такій ситуації, Китай в прихованій або відкритій формі підтримує Росію", - вважає Науседа, передає Euronews.

Президент Литви підкреслив, що він не бачить Китай як посередника в переговорах Росії і України, оскільки ця держава ще не визначилася зі своєю роллю і тим, чого хоче.

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Візит Сі Цзіньпіна до Москви

В кінці лютого видана The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляло, що китайський лідер Сі Цзіньпін готується до поїздки в Росію в найближчі місяці. Під час цього візиту він, зокрема, хоче дати поштовх мирним переговорам України та країни-агресора РФ щодо війни.

13 березня видання Reuters з посиланням на джерела повідомило, що глава КНР Сі Цзіньпін планує наступного тижня відвідати Росію і провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Як пише видання, плани візиту з'явилися на тлі пропозиції Китаю виступити посередником у досягненні миру в Україні, що було зустрінуто скептично на Заході, враховуючи дипломатичну підтримку Росії з боку Китаю.

Також у ЗМІ повідомили, що напередодні візиту глави КНР китайська сторона намагається прозондувати, на які поступки готовий диктатор РФ у конфлікті з Україною. При цьому російські еліти сподіваються, що Китай просто не дасть Росії програти, а як буде виглядати "виграш" або "нічия" вже неважливо.

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