Загроза роботі ЗСУ дронами по окупантах: Резніков оцінив сценарій військового альянсу Китаю з РФ

Україні потрібно розвивати власне виробництво безпілотників, щоб бути незалежною в питаннях їхніх постачань, зазначив міністр оборони Олексій Резніков.

Виробники Китаю можуть перешкодити роботі дронів ВСУ - Резніков / Колаж УНІАН, Kraken

Якщо Китай ухвалить рішення щодо військової підтримки країни-агресора Росії, його виробники можуть перешкоджати роботі дронів, які успішно застосовують ЗСУ проти російських загарбників. Однак Пекін навряд чи вирішить допомагати Москві. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв'ю ЛІГА.net він розповів про те, що з обережністю ставиться до дронів китайського виробництва. Українські військові ефективно застосовують їх у боротьбі з російськими окупантами, проте у випадку, якщо Китай стане на бік Росії, китайські виробники перешкоджатимуть роботі безпілотників та операторів.

"Якщо, не дай Бог, Китай ухвалить рішення про вступити до альянсу – їхній виробник може зробити багато того, що буде перешкоджати роботі наших дронів. Тому що аероскоп ніхто не скасовував, місцезнаходження оператора зрозуміло. І будуть боротися не з дронами, а з операторами", - пояснив Резніков.

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За його словами, Україні слід розвивати своє виробництво ударних БПЛА, щоб забезпечити собі незалежність у цьому питанні.

"Тому я продовжую залишатися упоротим (в хорошому сенсі) представником позиції, що нам потрібно розвивати власне українське виробництво дронів. Тоді ми будемо незалежні", - сказав міністр.

При цьому він дотримується точки зору, згідно з якою Пекін не ухвалить рішення про військову підтримку Москви.

"Але я особисто залишаюся поінформованим оптимістом, що вони цього не зроблять. Я спостерігав за виступами лідерів Китаю та Індії. Вони досить чітко сказали, що сьогодні війна – це не спосіб вирішення проблем між країнами", - підкреслив Олексій Резніков.

Китай може поставити летальну зброю Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен раніше в коментарі NBC сказав, що Китай вивчає можливість постачань країні-агресору Росії летальної зброї. За його словами, Пекін і Москва вже ведуть відповідні перемовини. Зброя КНР може бути використана під час розв'язаної РФ війни проти України.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що Китай не піде на рішуче військове посилення агресора Росії. Байден попередив Пекін про серйозні санкції у разі надання військової підтримки Москві.

Директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив слова Блінкена і Байдена про те, що Китай роздумує над постачаннями зброї Росії. Втім, у Пекіні остаточного рішення ще не ухвалили. На думку Бернса, лідер КНР Сі Цзіньпін стежить за війною і вже встиг "протверезіти" від подій, що відбуваються в Україні.

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Війна Росії проти України: