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ПВК Вагнера проти кадировців: Росію розірве війна кланів – журналіст РФ

21 березня 2023, 11:34
Громадянська війна передбачає зіткнення політично забарвлених сил, чого немає у РФ, вважає Ігор Яковенко.
Кремль, Ігор Яковенко
Ігор Яковенко оцінив ймовірність громадянської війни в РФ / УНІАН, скрін

У РФ не буде громадянської війни, прогнози про можливість якої раніше з'являлися в пресі, заявив російський опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко.

"Ні, це не громадянська війна. Я б не став вживати такий термін, тому що для розвитку громадянської війни в Росії відсутній дуже важливий компонент – немає громадян", - заявив він в інтерв'ю Главреду.

Співрозмовник пояснив, що громадянська війна передбачає зіткнення політично забарвлених сил – наприклад, "червоних" і "білих" (як у 20-му столітті на території колишньої Російської імперії, - ред.).

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"Підкреслю, що в Росії події будуть розвиватися по-іншому. Там відбудеться мафіозна війна за територію і власність. Політичної різниці між умовними ПВК Вагнер, гвардією Кадирова і ПВК Редут, якщо вони почнуть такий бій, не буде. Різниця лише в тому, хто і до якого мафіозного угруповання належить", — додав Яковенко.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що війна РФ проти України стане початком розпаду Росії. РФ програє у розв'язаній проти України кривавій війні, наголосив він.

"Це не наша вина. Ми в цьому беремо опосередковану участь. Це вина росіян, коли вони обрали (президентом — ред.) людину з психікою фашиста. Кроки, які він (Путін — ред.) робив протягом 22 років, призвели до того, що вони зараз будуть самознищуватися. Кроки, які будуть робити надалі, будуть тільки погіршувати їх ситуацію", — упевнений секретар РНБО.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив про те, що Росія не готова до застосування тактичної ядерної зброї.

"Ядерна зброя в будь – якій країні світу-це засіб стримування. Це, в принципі, не зброя, а інструмент, повторюся, стратегічного стримування. Чи можуть вони теоретично використовувати ядерну зброю? Теоретично-можуть, це тільки прискорить розпад РФ і вони це прекрасно знають і розуміють. Вони не такі вже дурні всі, як би нам хотілося", — сказав керівник української розвідки.

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ПВК Вагнер Ігор Яковенко розпад Росії
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