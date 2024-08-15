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Гарріс vs Трамп: Золотарьов оцінив, у кого більше шансів перемогти на виборах у США

Анна Ярославська
15 серпня 2024, 01:31
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Наразі шанси рівні у демократів і республіканців, хоча багато хто вважає, що вибори в США виграє Трамп.
Камала Харрис, Дональд Трамп
Хто переможе на виборах - Камала Гарріс чи Дональд Трамп / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов оцінив президентську кампанію в США і спрогнозував, у кого більше шансів посісти крісло в Білому домі - у Камали Харріс або Дональда Трампа.

За його словами, наразі шанси рівні у демократів і республіканців, хоча багато хто вважає, що вибори в США виграє Трамп.

"Зверніть увагу, як зараз деякі медіа, рукопожатні в посольстві США, почали накручувати шанси Гарріс. Це суто маніпулятивний прийом, коли пишуть, що Камала вже перемагає Трампа в семи ключових штатах. Вона не перемагає - вони практично вирівнялися", - сказав Золотарьов під час чату на Главреді.

Політолог вважає, що розрив буде меншим, ніж із Байденом, але говорити про те, що Гарріс обігнала Трампа, передчасно.

"Мені це нагадує 2016 рік, коли точно так само малювали 49% Гілларі Клінтон, 37% - Дональду Трампу. Підсумки тих виборів ми прекрасно знаємо. Так, за кількістю голосів Гілларі навіть трохи випереджала Трампа, але за кількістю виборників переміг Трамп. У США маніпулювати соціологією вміють крутіше, ніж у нас", - сказав він.

Крім того, політолог вважає, що не потрібно забувати, що Демократична партія США вміє працювати в день виборів, наприклад, із поштовим голосуванням.

"Там зловживання, порушення і фальсифікації теж є. У 2020 році поштове голосування спрацювало на користь Байдена. У 2024-му, я так підозрюю, можливість проголосувати отримає маса нелегальних мігрантів, а перед тим їх залякуватимуть приходом до влади республіканців і Трампа", - припустив він.

"Поки що в команді Трампа я бачу якусь розгубленість. Тому зараз шанси 50/50. Деякі мої колеги вважають, що, незважаючи ні на що, Трамп виграє. Можливо. Але виграти вибори і підрахунок голосів - це різне. У США, якщо буде фотофініш, можливе повторення подій, подібних до тих, що були на початку 2021 року з Капітолієм. Ба більше, вони можуть здатися дитячою іграшкою", - резюмував Золотарьов.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Дивіться відео повної бесіди з Андрієм Золотарьовим про переговори з Росією, вибори у США та перспективи завершення війни:

Вибори у США - останні новини

Кандидати в президенти США віцепрезидент Камала Гарріс та ексглава країни Дональд Трамп домовилися про проведення дебатів. Місцем проведення стане телеканал ABC. Дебати відбудуться 10 вересня.

Згідно з опитуванням опитування CBS News, кандидатка у президенти США Камала Гарріс обійшла свого опонента на виборах США Дональда Трампа за рівнем підтримки населення. Представниця від демократів випередила експрезидента на 1%.

Зазначається, що Гарріс підтримують 50%, Трампа - 49%.

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новини США Дональд Трамп вибори у США Камала Харріс
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