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Ердоган зробив заяву про гарантії Туреччини щодо безпеки для України і санкції проти Росії

31 березня 2022, 18:10

Анкара готова стати гарантом безпеки України, сказав Реджеп Ердоган.

Ердоган
Туреччина наразі не збирається запускати санкції проти Росії - Ердоган / Офіс президента

Туреччина готова стати однією з країн-гарантів безпеки України, однак потрібно буде уточнити деталі. Позиція Анкари з приводу санкцій проти Росії залишається не змінилася - держава не запускатиме обмеження. Про це заявив турецький президент Реджеп Ердоган.

Як повідомляє NTV, він розповів про те, що Туреччина не проти стати гарантом безпеки України. Однак деталі угоди слід уточнити.

"Ми (Туреччина) можемо бути однією з країн-гарантів в частині забезпечення безпеки України. Однак, звичайно, деталі цього повинні бути уточнені", - зазначив Ердоган.

Також він додав, що турецька держава поки що не збирається впроваджувати будь-які санкції щодо Росії.

"Жодних дій проти Туреччини з боку Росії в рамках цього ланцюжка санкцій не робилося", - підкреслив Реджеп Ердоган.

Нагадаємо, раніше турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара не бачить результатів перемовин України та Росії у Стамбулі.

За його словами, в діалозі сторін відбулися зміни - Москва більше не вимагає статусу для російської мови, а розмов про демілітаризацію стало менше. Україна готова до нейтрального статусу, однак Київ наполягає на серйозних гарантіях безпеки.

viber
новини Росії Туреччина санкції проти Росії Реджеп Тайїп Ердоган новини України війна Росії та України
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