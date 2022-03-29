Удар по поставках: США готують новий пакет санкцій проти РФ

Санкції проти РФ будуть посилені

США і союзники планують ввести нові санкції проти інших секторів російської економіки, які відіграють вирішальне значення у підтримці її вторгнення в Україну. Метою є ланцюги поставок.

Як заявив профільний заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо в ході виступу в Лондоні, розширення санкцій повинно було спрямоване на підрив "здатності Кремля управляти своєю військовою машиною", повідомляє Reuters.

"На додаток до санкцій проти компаній в секторах, що дозволяють Кремлю здійснювати агресію, ми також плануємо вжити заходів, щоб порушити їх критичні ланцюги поставок", – заявив Адейемо.

За його словами, мета-використовувати інтегрований підхід, що включає скорочується з часом експортний контроль і санкції, які завдають удару негайно.

читайте також"У Путіна відрізані ноги": експерт з хімзброї назвав головну небезпеку диктатора РФТакож обмеження торкнуться альтернативних військових постачальників, яких використовує Росія.

Тим часом, у США очікують, що такі країни як Китай та Індія залишаться частиною світової фінансової системи, а не розглядатимуть війну в Україні як момент для відокремлення від Заходу.

"Система адаптувалася і сформована для тих, хто прийшов, щоб значно скоротити бідність, і не тільки для західних країн. Ось чому, я думаю, врешті-решт вони залишаться частиною системи, тому що переваги системи набагато перевершують ризики", - додав він.

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

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