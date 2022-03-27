Виведення військ з України: у Британії назвали умови скасування санкцій проти Росії

Ліз Трас розповіла, коли скасують антиросійські санкції / колаж Reuters

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас заявила, що санкції, введені проти фізичних осіб і компаній РФ, можуть бути зняті тільки після виведення російських військ з території України.

При цьому якщо Москва продовжить свою агресію проти України, Лондон запровадить нові санкції проти Росії, пише The Telegraph.

Трас вважає, що проти Кремля потрібні "жорсткі важелі", оскільки Росія підписала безліч угод, які вона просто не виконує.

"Звичайно, санкції - це жорсткий важіль. Ці санкції можуть перестати діяти лише за умови повного припинення вогню і виведення військ, а також зобов'язань про те, що агресії більше не буде", - йдеться в повідомленні.

Глава британського МЗС зазначила, економічні обмеження - реальний важіль, який можна використовувати проти Росії.

В уряді Великої Британії підрахували, що санкції вже запровадили проти російських банків з активами на суму 658,65 мільярда доларів, а також проти олігархів і членів їхніх сімей зі статками на суму понад 197,86 мільярда доларів.

Як повідомляв Главред, раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав три основні умови, за яких міг би бути підписаний багатосторонній договір з РФ про мир і гарантії безпеки.

"Тоді, коли Росія усвідомить, що від продовження цієї війни вона отримає більше втрат, ніж Україна. Щоби це сталося, потрібно, щоб наша армія ефективно працювала, а для цього потрібно, щоб наші партнери нам адекватно допомогли. Якщо не хочете закрити небо, дайте нам системи ППО, щоби ми самі могли закрити небо, щоби не бомбили мирні міста. По-друге: дайте нам зброю, щоб розблокувати міста, як Маріуполь. По-третє, потрібні санкції, на зразок нафтового ембарго, максимальне обмеження за фінансовими операціями тощо", - підкреслив Подоляк.

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