Санкції, допомога та оборонна підтримка: Байден терміново зателефонував Зеленському

Зеленський і Байден / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався по телефону з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Як розповів у Twitter глава держави, розмова двох лідерів тривала годину.

Зеленський обговорив з Байденом цілу низку питань.

"Поділився оцінкою ситуації на полі бою і за столом переговорів. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу", - написав президент.

Також президент США назвав бажання повалити президента Володимира Зеленського головною метою війни РФ проти України. В ході свого виступу у Варшаві він підкреслив, що господар Кремля цинічно бреше по всьому світу, коли говорить про "денацифікацію" України.

Нагадаємо, під час виступу в Польщі Байден на весь світ назвав Путіна диктатором. Також він заявив, що "зараз Україна – на передовій лінії в боротьбі за демократію і за свободу", а Путіну насправді не потрібні переговори.

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