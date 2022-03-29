Переговори з Росією: Зеленський висловився щодо можливості зняття санкцій

Зеленський заявив, що санкції проти РФ знімати не будуть / скріншот

Президент Володимир Зеленський підкреслює, що переговори України з Росією щодо припинення вогню не вплинуть на зняття міжнародних санкцій, введених проти країни-агресора.

"І нехай деякі країни навіть не розраховують на те, що переговори вплинуть на зняття санкцій", - зазначив президент у своєму новому зверненні.

Зеленський заявив, що питання про санкції "навіть не може підніматися", поки не завершиться війна Росії проти України, і "поки ми не повернемо своє і поки ми не відновимо справедливість".

"Санкції мають посилюватися щотижня і вони мають бути якісними для реального настання миру", - сказав він.

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню із боку агресора не буде.

Читайте також: